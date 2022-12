La llorona del 14 de diciembre de 2022

HACIENDO CALISTENIA

Me dicen que Quibián va con todo para buscar la candidatura a la Alcaldía de Panamá por el PRD. Dicen que ya está haciendo calistenia, porque de que le va a disputar el cargo a Tanquesito de Gas, lo hará. ¡Ataja!

LA ALIANZA

Ayer estuvieron reunidos Daniel Brea, presidente del PP; José Muñoz, presidente de Alianza, y Rubén Elias y Toto Álvarez, por PAIS. La reunión fue para allanar el camino a la nueva alianza, que por lo pronto lleva de nombre “Ojo con esa vaina”. ¡Ataja!

PREGUNTA DECEMBRINA

Alguien me mandó esta pregunta para el alcalde de Boquete: ¿Qué uso le dio Joswar al equipo pesado del municipio durante la pandemia, específicamente en 2021? ¡Mi madre!

LAGARTERÍA

El Financial Times reportó ayer que el banco danés que tiene el récord de lavado de dinero ($240 mil melones), el Danske Bank, pagará 2 mil melones a las autoridades estadounidenses por usar su sistema financiero. Muy bien, ¿pero alguien preso? ¿Alguna lista discriminatoria? Ninguna. ¡Lagarto no come lagarto!

CONSULTA OBLIGADA

Me comenta una fuente que la web www.justiciacompradapanama.com ya alcanzó un millón quinientas mil visitas (1.500.000). Me dice que quien quiera saber cómo se compra a un magistrado de la Tremenda Corte, a magistrados del Tribunal Superior y a jueces de primera instancia en Panamá, solo debe entrar y allí encontrará las historias completitas. ¡Ave María!

GALLEGUITO VICIOSO

Un espía de incógnito le manda este recado a la Fiscalía de Drogas. ¿Hasta cuándo van a permitirle a un españolito indultado el trasiego y consumo diario de blanca nieve en un conocido local de la vía Argentina? ¡Aló, Caraballo!

ENERGÍA

Dice el secre de Energía que la matriz eléctrica de generación 2021, el 81% fue de fuentes renovables, y de estas, el 70% de hidroeléctricas y 11% entre solar y eólica. Panamá es sede de la séptima Semana de la Energía hasta el 16 de diciembre, establecida por la Organización Latinoamericana de Energía y el BID, además de la Secretaría Nacional de Energía de Panamá.

HITO

Ya que hablamos de energía, científicos gringos lograron una fusión nuclear con ganancia neta de energía, lo que posibilita una producción menos costosa y limpia con el medioambiente. Es un hito histórico que cambia las vainas en el mundo.

HASTA LA TUSA

Mediante la "Operación Fuerza", el Ministerio Público y la Policía Nacional, detuvieron a 16 personas y desmantelaron una red internacional dedicada al delito contra la Humanidad, en la modalidad de tráfico ilícito de migrantes.

HASTA LA TUSA

Fueron 26 diligencias de allanamientos efectuadas en una operación binacional, de las autoridades de Panamá y Costa Rica. Entre los detenidos hay seis inspectores del Servicio Nacional de Migración y un exinspector de la institución, quienes forman parte de una red de tráfico ilícito de migrantes. ¡Santo!

FINALISTA

Hoy se sabrá quiénes juegan la final de Qatar 2022. Por lo pronto Argentina ya tiene su cupo, a la espera de Francia o Marruecos. ¡Ajoooo!

DÍA D

Y hoy es el día “D”, con el tema minero, porque vence el plazo dado por el GobierNito a la Minera, para llegar a un acuerdo. ¡Santo!

MOLESTOS

La gente de Cerro Viento salió a la calle para protestar contra la próxima construcción de un proyecto de 400 apartamentos que, según aseguran, desmejorará su calidad de vida. Dicen que no dejarán que les destruyan lo que por años han tratado de conservar: un lugar tranquilo donde vivir.