La llorona del 3 de enero de 2023

EN LA NÓMINA

Dice que Kike ya tiene quien lo financie. Que se trata de Cachaza, quien le va a meter el billete para buscar una curul por el 13-3. Parece que lo que quiere es aguarle la fiesta a Beby. ¡Ataja!

PLEQUE, PLEQUE

Los diputados disidentes del CD se retiraron antes que Nito diera su discurso al país, y se fueron a desayunar con El Loco, tirando línea para los propósitos políticos del importante año 2023, pero siguiendo todo por televisión.

PLEQUE, PLEQUE II

Rómulo reiteró que esos rebeldes no serán postulados por el CD, pero los 15 rebeldes aseguraron que el Realizando Metas, logrará las candidaturas para las elecciones del 2023. Eso sí, que van por la cabeza de Rómulo en las internas por el control del partido. ¡Ataja!

SIGUEN PULSEANDO

Mientras el ministro Pino insiste en que no va a retirar el Proyecto de extinción de dominio, Crispiano aseguró que el documento no tiene el consenso de la mayoría de la sociedad panameña. Así las cosas, parece que la pulseada sobre este proyecto continuará, y se pondrá bastante áspera.

¿SERÁ...?

En una entrevista para la televisión, un periodista “se equivocó” al identificar al director de la Autoridad de Pasaportes como director de Migración. ¿Será que Samira va por fuera, y no le ha dicho a nadie?

MOLESToS

Me contaron que la dirección de Ambiente de la ACP se está negando a reconocer la titularidad de unos terrenos ubicados en el sector de Santa Rita, en Colón, exigiendo a los residentes que construyan una planta de tratamiento de aguas servidas.

AFECTADOS

Los potenciales afectados señalan que de a vaina pudieron construir sus casas, para que ahora una entidad que maneja tanto dinero como la ACP, les ponga condiciones económicas en un proyecto que no cuesta dos reales. ¡Sean conscientes con la gente pobre, por favor!

CONSECUENCIAS

El cambio climático debe tomarse muy en serio. La mayor prueba fue el fuerte aguacero en la tarde del 31 de diciembre, y las lluvias que se dieron el primer día del 2023. Los panameños debemos tener conciencia de la situación, y de sus consecuencias.

CONVENIO DE ADULTOS MAYORES

Panamá es signataria de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de los Mayores de 60 Años, pero para que entre en vigor debe ser ratificada por al menos 10 países de la región. A la fecha lo han hecho nueve países, pero entre los que no lo han hecho, irónicamente, figura Panamá.

PENDIENTE DE RATIFICACIÓN

El proyecto No. De ley No. 585, que aprueba la ratificación del Convenio, se encuentra pendiente de consideración de la Asamblea Nacional desde el 17 de marzo de 2021, y aún los “honorables” no han tenido tiempo para considerarlo. Los jubilados deben tomar en cuenta ese desinterés ahora que se aproximan las elecciones. ¡Esa irresponsabilidad debe tener su precio!

CONTROLADA

Dice Paquito Sucre que la sexta ola del bichito endemoniao está controlada. Que venga como quiera, porque los carnavales ahora tienen el control. ¡Ataja!

MOVILIDAD

Por un monto de 1.4 melones, la empresa china Yutong Bus Co. será la encargada de suministrar cinco buses eléctricos para el Casco Viejo. La compra se hace a través de un préstamo del BID y los buses serán operados por MiBus.