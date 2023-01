La llorona del 6 de enero de 2023

CAMBIOS EN EL GABINETE

El que hará pronto cambios en el Gabinete es Nito. Por lo menos un ministro, dos viceministros y dos directores de entidades van por fuera y sin piquera, en busca de candidaturas para 2024. ¡Ataja!

CUESTIÓN DE NÚMEROS

Llama la atención que la diputada independiente del PRD tenga más simpatizantes que cuatro partidos políticos. Incluso, los cuatro primeros en la recolección de firmas para la candidatura presidencial independiente tienen más firmas que el colectivo de Lombana, por ejemplo.

CUESTIÓN DE NÚMEROS II

Según un conspicuo analista político, otro caso curioso es el de la profesora Gordón, que ha logrado más firmas para su postulación presidencial independiente, que la cantidad de adherentes registrados en el FAD, donde se supone que descansa su base político-electoral. ¡Mejeto!

DECISIÓN

Todavía no se sabe si el subsidio al combustible se mantendrá después del 15 de enero. Lo que sé es que hay corridas para ver si es posible extenderlo al menos un mes más. Si no se puede, habrá que rogar para que el precio internacional del petróleo no se dispare.

MONEDA COMÚN

Y el compañero Lula está proponiendo una moneda común, dice que para no depender del dólar. Y hasta nombre le tiene: sur.

EL INFORME

Lakshmi Kumar director de Global Financial Integrity, una organización basada en Washington DC emitió un reporte fechado 3 de enero de 2023, denominado 'El lavado de dinero y la corrupción en Latinoamérica'. El reporte se enfoca en el creciente uso de fondos de inversión privados –no listados en bolsa– como vehículos de lavado de dinero.

EL INFORME II

Este tipo de inversión privada (en fondos o acciones) se da en mercados grandes en Norteamérica y Europa y por eso no se menciona a Panamá. Una de las conclusiones es que EE.UU., Suiza, eslas Caimán, Malta y otros de la UE deben robustecer sus matrices de riesgo para el sector de fondos privados. Además, menciona que México, Brasil, Chile y Argentina deben regular este aspecto mejor. ¡Descubrió el agua tibia Kumar!

DE SOMBREO

Me dicen que a la Policía de Bugaba, cuartel general de La Concepción, le entregaron tres carros nuevos en fin de año, y no ha pasado ni el mes y ya chocaron dos en una persecución y que fueron pérdida total.

TRAPITOS SUCIOS

Empezamos el nuevo año con un escándalo por la extracción desmesurada de arena en las playas de Chame, con la mirada cómplice de su alcalde. ¿Será que está en el negocio?, pregunta el necio. ¡Cara...mbola!

PROHIBIDO

A la gobernadora de Panamá Oeste y al alcalde de Antón les llovieron las críticas por un decreto en el que ordenan que las playas de sus distritos cierren al público a las 5:00 de la tarde. Si la idea es incentivar el turismo y generar ingresos, esta medida realmente no tiene sentido alguno.

A CAPÍTULO

Me han contado que en la sede de la avenida México llamaron a la diputada y al joven aspirante a diputado en Arraiján, para que dejen la peleadera antes de llegar a la contienda política interna, y que más vale que hagan caso, porque los dos están en la cuerda floja. ¿Será?

DENUNCIA

Trabajadores de la línea 3 del Metro en Arraiján aseguran que gente de las pandillas quieren que les den vacantes de tuco a taco en el proyecto. Denuncian amenazas verbales e incluso, con armas. ¿Quién vela por la seguridad de estas personas?