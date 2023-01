La llorona del 12 de enero de 2023

'VIERNES 13'

Me dicen que los funcionarios que saltarían del GobierNito este viernes 13, no lo harán. No sé si es por la fecha de mal augurio o porque cambiaron de opinión. ¡Santa cachimba!

LO QUE DICE EL TE

Parece que la fecha tope la dio el GobierNito, pero esto no es obligación por las reglas electorales. Según me cuentan del TE, la vaina oficial de salir del gobierno es en marzo.

A VELOCIDAD

La novedad este año con la recolección de firmas es que en las 21 primeras semanas van 923 mil (casi un millón) y en el período pasado, en las mismas 21 semanas solo habían recogido 86 mil firmas. ¡Santo cielo!

SOMOS LOS QUE SOMOS

Ya que hablamos de elecciones y firmas, dice la gente del Tribunal Electoral que el padrón electoral se cerró con 3.041.086 electores. Que estos son los que son. ¡Ataja!

ROMANCERO

Alguien que recuerda los tiempos idos dice que el tiki, take de El Loco con Blandoncito es un romanceo. Que El Loco busca que la ñamura vuelva y se case con él como ocurrió en tiempos cuando Cachaza lideraba el partido del Fufo. ¡Cara...mbola!

TIRO Y TIRO

Son siete bodegas las que consumió o afectó el voraz incendio en el área de France Field, Zona Libre de Colón. El agua fue un problema y los bomberos ayer terminaban de extinguir las llamas de los restos de escombros. Tuvieron que manguerear con agua salada del Caribe.

VIENE LA EXPO

Y ahora que el GobierNito está sumergido en una negociación con la Minera, se anuncia la V versión de Expo Minera Internacional 2023, que organiza la Cámara Minera de Panamá. Dice que se realizará en el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá, del 29 al 31 de marzo.

PARECE MACONDO

Y por tierras del norte, miles de vuelos fueron suspendidos por un fallo informático en el sistema de la Administración Federal de Aviación. Mucha gente varada en los aeropuertos gringos. ¡Ajoooo!

¿QUÉ PENSABA HACER?

Ayer hicieron un allanamiento en Parque Lefevre, donde un hombre mantenía 15 armas de fuego y 1.417 municiones en una residencia. Tenía 680 municiones de escopeta calibre 12; 557 municiones calibre 22 y 180 municiones de calibre 9 milímetros. ¡Santo!

¿EN SERIO?

En la comisión legislativa de Trabajo reposa un anteproyecto de ley que propone “reglamentar” la profesión de “politólogo” en Panamá. La iniciativa tiene como principal promotor a un diputado suplente del PRD. Según el documento, solo los abogados pueden ejercer la “politología” en Panamá.

¿EN SERIO? II

Con tantas cosas importantes sobre las que la Asamblea Nacional debe trabajar, que a alguien se le ocurra esto es como lo que hace unos años propuso una abogada que fue procuradora y luego diputada, para “reglamentar” la emisión de piropos en este país. ¡Pónganse a trabajar y no pierdan el tiempo en estas pendejadas!

SE TENÍA QUE DECIR Y SE DIJO

En un mensaje al Congreso de Estados Unidos, en septiembre de 2022, el primer ministro de Barbados Mottley exclamó: “Los rusos no escogieron el Caribe para esconder su plata; escogieron metrópolis. Ellos seleccionaron Londres, Nueva York, Suiza y Luxemburgo...”. ¡Se tenía que decir y se dijo!