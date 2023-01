La llorona del 18 de enero de 2023

ME AHOGO, ME AHOGO

Dice que se está formando una turbulencia, porque en el Cajetón el chino Lau mandó a poner sus propias plantas de oxígeno, pero a la empresa que hasta ahora se lleva el jamón, no le ha gustado la vaina. ¡Ay padre!

ME AHOGO, ME AHOGO II

Lo que me cuentan es que en el Cajetón han hecho los estudios y el ahorro es hasta cinco veces con plantas propias, que seguir pagando semejante dineral a una empresa externa. Y más ahora que están las vacas flacas. ¡Ataja!

CABREO

Este tuit de Mulino al artículo de Jeb Bush: “Los ataques de Jeb Bush contra Panamá, además de absurdos, no se atienen a la realidad. Panamá y la Marina Mercante acatan resoluciones de la ONU sobre Irán. Pueden haber casos aislados pero lo que no podemos es atender demandas de organismos que no son supranacionales. Urge respuesta ya”.

CABREO II

Y agrega: “Pareciera que así como acabaron las sociedades anónimas, ahora van contra la Marina Mercante que con esfuerzo de muchos se ha depurado en el tiempo. Estoy vinculado a ella por mas de 35 años, y sé lo que digo. Si aspiramos a la OMI es porque tenemos un sitial. ¡Urge reacción oficial!”.

INTERESANTE

Y alguien manda a preguntar, ¿cuáles son las firmas de abogados que se benefician con los abanderamientos de los petroleros iraníes? ¡Mejeto!

TRAPITOS

The Economist del día 17 de enero de 2023 informa que más de 143 mil melones en transacciones de bienes raíces se concretaron en Dubái en 2022. Un 60% más que el año anterior. ¿A qué se debió este aumento? A la oligarquía rusa y al total desinterés de Dubái en cumplir con las sanciones de Europa y Estados Unidos. Lo que es tener petróleo. ¡Y Panamá, en las listas!

DE FÚTBOL

Parece que el equipo Atlético Chiriquí está en serios problemas económicos, que incluyen el pago de dos meses a los jugadores y al cuerpo técnico. Si esta semana no se cancela la deuda, la misma LPF tendrá que encargarse de administrar el plantel chiricano.

PROHIBIDO

Los mosqueteros del TE le mandan a decir a los que están recogiendo firmas, que no se afilen a buscar rúbricas en los culecos, bares, cantinas y cualquier otro lugar de expendio y consumo de bebidas alcohólicas. Pueden ser sancionados.

PROBLEMA RESUELTO

Dice Catín Vásquez, administrador del Canal de Panamá, que ya tiene en sus manos el paquete de soluciones de agua para garantizar el consumo de los panameños y las operaciones de la vía interoceánica. ¡Amén!

A COMER INSECTOS

Dice que cada día el consumo de insectos como proteína sustitutiva de las carnes de res, pollo o cerdo, va en aumento. Ya en España se aprobaron nuevos insectos que se pueden comercializar para consumo humano. ¡Ajooo!

A COMER INSECTOS II

Dice un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que actualmente se consumen casi dos mil especies de insectos a lo largo del globo y forman parte de la dieta de 2 mil millones de personas aproximadamente, especialmente en el continente asiático.

DESARTICULAN RED

Seis personas fueron detenidas por el delito de trata de personas. Dice que tenían a hombres, mujeres y niños trabajando en semáforos. Que los explotaban laboralmente. Se hizo el operativo "Omega 10" en varios puntos de la ciudad y desarticularon la red.