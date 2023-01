La llorona del 26 de enero de 2023

PONCHERA POLÍTICA

Por allí salió una vaina de que El Loco no puede correr porque lo prohíbe el artículo 178 de la Constitución, ya que allí se establecen los requisitos para la reelección. ¡Ajoooo!

PONCHERA POLÍTICA II

Dice que son dos períodos consecutivos y El Loco cumple justo el 31 de junio y las elecciones son el 5 de mayo. ¿Y cómo Cuchungo pudo en 2004? No vayan ahora a poner una demanda de inconstitucionalidad y sea la Tremenda Corte la que defina. ¡Mejeto!

GOZANDO SABROSO

El que fue visto muy feliz y contento en el hotel Eurobuilding, en Caracas, fue a Rafael Correa, a quien consideran prófugo de la justicia en Ecuador. ¡Cara...mbola!

COSAS DE LA VIDA

Ramón Santos Martínez fue embajador de España en Panamá y de aquí lo enamoró la pintora Olga Sinclair. Ahora a Santos Martínez lo nombró el reino de España como nuevo embajador en Venezuela. ¡Ajoooo!

DE LA RED

De CD: “Importante dejar claro que Cambio Democrático ya tiene calendario electoral interno aprobado por el @tepanama, y no se va a modificar por cualquier antojo o capricho”, dice @romuloroux, presidente del partido.

ZAMBAPALO

Me mandaron esto: “El tok toker le dijo a unos independientes que él iba a hacer los cambios que necesitaba el país, aun si su partido no estaba de acuerdo. Pero cuando le preguntaron por el tema de Minera Panamá y Panama Ports quedó mudo”. ¡Cara...mbola!

ZAMBAPALO II

Publio Cortés tuiteó: “Este muchacho @RicardoLombanaG no parece una persona razonable. Lo acabo de escuchar decir que él 'no hará alianza con corruptos'. Es decir, que todo el que no es él y sus secuaces, es corrupto. Eso es claramente una estupidez. ¿O sea que él escoge quién es bueno? Qué infantil”. ¡Mi madre!

¡QUÉ BELLEZA!

Me mandan esto: En el Inadeh tienen los cursos de belleza y otros emprendimientos en suspenso por falta de insumos. La gente quiere resolver su vida y la entidad anda perdida.

ATENCIÓN

Dice uno que conoce el caso, que el Idaan anunció que iría contra los mala paga y que les cortarían el agua. La vaina es que le están cortando el agua a clientes que siempre han pagado al día y que reflejan uno o dos meses de atraso. ¡Santo!

OTRA PERLITA

El líder de las FARC en Colombia, Eli Mendoza, alias Martín Sombra, reconoció ante un juzgado que había mandado miles de millones de dólares de las FARC a cuentas en Suiza. W Radio confirmó esta noticia el día de ayer. Y Suiza, además de ser miembro de OCDE, ¿es un paraíso fiscal y de terroristas narcolavadores? ¡Pero Panamá, en las listas!

CASI SE ESCAPA

John Poulos, principal sospechoso de la muerte de la Dj colombiana Valentina Trespalacios, fue detenido cuando quería ingresar a Panamá y de aquí viajar a Turquía. Las autoridades de Colombia lo señalan de ser el principal sospechoso en el caso de feminicidio contra la Dj, cuyo cuerpo fue encontrado en una maleta en la localidad de Fontibón.

FIN DE LA PANDEMIA

La OMS se reunirá mañana en Ginebra, Suiza, con el objetivo de evaluar si ya le da un alto a la pandemia del bichito endemoniao.