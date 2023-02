La llorona del 6 de febrero de 2023

LANZAMIENTO

Dice Gaby que “estamos convocados a librar nuevas batallas y a alcanzar nuevas y mayores victorias. Y vamos a ganarlas para aumentar las conquistas sociales ya alcanzadas”. ¡Ajoooo!

LANZAMIENTO II

Y afirma que “voy a continuar recorriendo todo el país, con organización y disciplina, para ganarme la oportunidad de ser Presidente de la República. Hemos podido demostrar, con hechos, que contamos con la capacidad para luchar hasta convertir esa aspiración en realidad”. ¡Mejeto!

REEMPLAZO

Hoy se debe despejar la incógnita de quién reemplaza a Gaby en el ministerio de la Presidencia. Me cuentan que hay dos figuras, hombre y mujer, que estarían en carrera. ¡Ataja!

PILLADO

Me mandan esto; "Ya se detectó al Dr. Huelga al Hombro con sus no muy santas intenciones sobre el futuro del Seguro Social. Proteger la vagancia y la no atención de los asegurados es atentar contra los derechos humanos".

PILLADO II

Y agrega: "Parece que como no tiene eco a lo interno del Seguro Social, ahora Huelga al Hombro busca aliados en los sectores radicales del país. ¿Será que quieren volver a cerrar calles como el año pasado con la doble agenda planteada? ¿A quiénes buscan perjudicar? Sencillo: al pueblo que sale a buscar todos los días el sustento diario".

ATENCIÓN

Me dice una vecina que desde antes de diciembre están las luces del piso de la calle Uruguay prendidas las 24 horas y Naturgy no hace nada. Los residentes se preguntan ¿quién paga esa luz?

INÉDITO

El Ministerio de Unificación de Corea del Sur presentó un plan de acciones para reunificación de Corea. Este es un proyecto inédito en este momento.

INÉDITO II

Con el nombre preliminar de 'Nueva iniciativa para el futuro de unificación', se plantea establecer el Comité de Planificación para el futuro de unificación. En el marco de la iniciativa serán presentadas medidas a mediano y largo plazo, así como el establecimiento de las bases de unificación de una Corea "libre y democrática".

SALADITOS

En la activa provincia chiricana y algunos rincones de Panamá, lo están pasando mal los autodenominados talibanes del béisbol de Chiriquí, porque Los Federales están en la Serie del Caribe y el equipo juvenil de Chiriquí, a pesar que desde el día uno lo tenían eliminado, está en semi final. Que sigan pronosticando en contra de los Federales. ¡Meto!

VOLVIÓ LA GUERRILLA

Por Nicaragua, antiguos miembros de la resistencia de los 80, volvieron a tomar las armas. Se hacen llamar Fuerza Democrática Nicaragüense y buscan tumbar a Daniel El Travieso.

DOMINGO ACTIVO

Ayer fue un día movido por los políticos. Por Penonomé estaba Gaby lanzando su candidatura, pero Crispiano hacía lo propio y El Loco también.

TIKI, TAKA

A propósito de Crispiano, dice que las bases del PRD no pueden caminar bajo una línea forzada, es decir, bajo “condicionamientos” previos. ¡Ajoooo!