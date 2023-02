La llorona del 11 de febrero de 2023

EL GLOTÓN

Me mandan a decir que el alcalde glotón de Chame está cabreado porque los representantes no le aprobaron su abultado presupuesto. Ahora mandó a destituir la gente de Roberto, Morales Molina y de Reyna. ¡Santo!

TERRIBLE

Dos muertos y tres heridos fue el resultado de la balacera que se produjo ayer en la cárcel Mega Joya. Entre los fallecidos hay un policía. ¡Mi madre!

PLEQUE PLEQUE

Tremendo pleque pleque se está formando con la nueva ley del artista. Mejor que le pongan freno a esta vaina, porque lo que se va a formar es un tamborito. ¡Cara...mbola!

EN LA YUGULAR

Están los bancos enviando carta que es un contento, donde suben las mensualidades de hipotecas y otros préstamos, lo que se suma es el nuevo impuesto municipal. ¡Mi madre!

PA' QUE TE ENTERES

Este mes, la revista IFC Review publicó las opiniones de destacados economistas sobre las listas discriminatorias. Alex Cobham de Tax Justice Network dice: “Las listas de jurisdicciones no cooperadoras de la Unión Europea son instrumentos injustos e inefectivos. Primero, la UE se niega a evaluar con trasparencia a sus miembros, y segundo, el criterio utilizado está abierto a manipulación política. ¿Cómo se justifica no incluir a USA en sus listas cuando se negaron a firmar los Acuerdos de Intercambios Automáticos de Información que son el criterio más importante de la OCDE?".

PA' QUE TE ENTERES II

En ese mismo artículo el abogado Martin Kenney de BVI indica que las listas discriminatorias de la UE tienen dos aspectos: El primero, desde que aparecieron, no parecen haber reducido las inversiones extranjeras directas a los países listados. Segundo, el policía que no sigue sus propias reglas. El hecho de que no se incluyan a los países de la UE que sí son verdaderos paraísos fiscales muestra que es una herramienta política para calmar a sus votantes.

FUERA DE LA LISTA

Hablando de la Unión Europea y sus listas discriminatorias, España actualizó su lista de paraísos fiscales y Panamá quedó fuera de los países que la Madre Patria considera “no cooperativos”. A ver si en UE y en OCDE votan a favor de Panamá o si votan en contra: es hipocresía.

PRIMERO DE MAYO

Por la Altiva hay un funcionario de la DINACAVV del MINSA, que lo conocen como "Primero de Mayo" muy parecido a las cuentas de los días de trabajo de Trespatines, solo que el prácticamente monopoliza los turnos, que son pagos, en el aeropuerto Enrique Malek.Todo parece estar protegido por la Nueva. ¡Mejeto!

EXCLUSIVA

Mañana 'La Decana' publica una entrevista que le hizo Adelita al expresidente Duque en la que habla del narcotráfico y sus escepticismos por el proceso de paz entre el gobierno de Petro y el ELN.

EL GLOBO ESPÍA

Que un amigo santiagueño de Ritter le confesó que vio el globo “espía” de China por las tierras de Omar. ¡Seguro que no fue el que los gringos derribaron!

NUEVA NACIONALIDAD

Los 222 nicaragüenses que el gobierno del comandante Ortega libero y extraditó recibieron la nacionalidad española y como lo detalló el escritor Sergio Ramírez “así tendrán patria mientras Nicaragua no recupere la libertad y democracia”.

EN GUERRA AVISADA….

Durante las fiestas del rey Momo la Policía contará con más de mil dispositivos de “pele police” a nivel nacional para verificar cada detalle de conductores y transeúntes.