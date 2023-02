La llorona del 14 de febrero de 2023

CENSO

Dice El Hombre Feliz que ya va el 73 por ciento censada, es decir 3 millones 231 mil 764 personas. Que de esos, el 50.7 por ciento es mujer y el 49.3 por ciento es hombre. A ese paso, solo seremos menos de 4.5 millones. ¿Será?

LAMENTABLE

La Sociedad Panameña de Pediatría está que pegó el grito al cielo por el incremento de los delitos sexuales contra los menores de edad. Dicen que tres de cada diez delitos sexuales son contra menores de edad. ¡Santo!

EL AUSENTE

Me cuenta el politólogo que en la convención del Partido Alianza estuvo Blandoncito, Brea y Cirilo del PP, El Loco, Toto por PAIS, Pérez Herrera del PRD. El que no estuvo fue Rómulo del CD. Se pregunta el politólogo si ¿será que ya no encabeza la alianza?

LA BALANZA

A propósito de la convención del partido Alianza. Alguien comenta que este podría ser el partido de la balanza en una eventual alianza. ¡Voy a preguntarle al plomero!

UNA OPINIÓN

La economista barbadense Marla Dukharan dice en un artículo de IFC Review: La UE ha tomado medidas suaves y fuertes en todos los lados menos donde importa. Los miembros de la OECD son culpables de 2/3 partes de la evasión fiscal global. 36% de los miembros están en la UE. Los países en las listas negras solo son responsables del 2% de las pérdidas de impuestos globales demostrando lo lamentablemente inefectivo e injusto de estas medidas.

EL REPORTE

Reporta la organización OCCRP, el día 5 de febrero de 2023, que solo 4 de cada 10 sociedades anónimas extranjeras (principalmente territorios del Reino Unido) reportaron -a pesar de las sanciones pecuniarias y ser considerado un delito- ser propietarios de bienes inmuebles en el Reino Unido. Es decir, veremos cuan contundente es la justicia inglesa para aquellos que no cumplieron con la ley.

DIRECTIVA AUSENTE

Me dicen que a espaldas del sector privado en la Junta Directiva de la Autoridad Marítima, se aprobó una regulación que conviene a una sola empresa, cuyos beneficiarios son los sospechosos de siempre. ¿Qué pasa en la AMP?, se pregunta la industria.

DIRECTIVA AUSENTE II

Al mismo tiempo, una firma con nombre de dictador intentó castrar los derechos de la empresa privada, para representar a un gremio, en una junta directiva donde sus clientes serían cuestionados. La misma firma que representa a piratas de ultramar. Mientras unos invierten en barcos regulados, otros entran por la puerta de atrás.

PA'TRÁS

La ONU recibió una fuerte respuesta del Gobierno, sobre el informe de unos de sus relatores sobre supuestas violaciones de migrantes irregulares en Darién. El pa'tras fue tan duro, que obligó al organismo a emitir una tibia aclaración, en la que no se aclara mucho.

CHIFEO

Me contaron que a la convidada de aniversario que dio Medio Metro en un hotel caro del Casco Antiguo no fueron los diputados de la Comisión de Asuntos del Canal, ni representantes a alto nivel del Gobierno. Los que habían invitado originalmente no asistieron al evento.

GASOLINA

Este martes debe darse un pronunciamiento sobre si se extiende o no el subsidio al combustible. Si no se da la extensión, los que se beneficiaron de la medida tendrán que pagar al precio normal, es decir, a más de un dólar.