La llorona del 21 de febrero de 2023

DIÁLOGO

La Organización de las Naciones Unidas confirmó al Gobierno de Panamá su disposición de participar en la segunda fase de la mesa del diálogo por Panamá.

DIÁLOGO II

Guillermo Salazar, coordinador del Órgano Ejecutivo para la segunda fase de la mesa del diálogo, aclaró que ese proceso dependerá de que las partes interesadas en participar de la mesa acuerden la fecha para su inicio.

DE LOS CULECOS

Me dicen que eso de dondeestamicedula.com (que es el proyecto del TE), al segundo día ya reportaba más de 80 cédulas devueltas. Con esto ya bastantes se ahorran eso de pagar 35 palos.

ACCIDENTE

El equipo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses está ya en el proceso de identificación de los cuerpos de los fallecidos en el accidente de Gualaca. Están cotejando las huellas dactilares para identificar a las víctimas.

BUCO DE CARROS

Dice que son más de 100 mil autos los que fueron para el interior del país. Que la ciudad capital está literalmente vacía y los tramos que normalmente se hacen en 40 minutos, ahora toman de 12 y 15 minutos. ¡Ajoooo!

DÉCIMO Y VALE

El GobierNito ya autorizó el pago del XIII mes el 24 de febrero, a los empleados públicos. Ahora anunció que a partir del miércoles 22 al domingo 26 de febrero de 2023, los panameños que cumplieron con la corresponsabilidad y criterios establecidos, reciban los beneficios brindados a través del vale digital.

VIENE LA VAINA

Ya se preparan chinos y gringos para la guerra. China dice que no le para bolas a los gringos con su advertencia de que no suministre armas a los rusos. Parece que la vaina se va a complicar. Mejor me surto de comida por si acaso. ¡Ay padre!

PICADITOS

Dice que hay un montón de políticos a quienes les pican los pies por hacer campaña en estos carnavales que terminan hoy. A uno se le fue la mano en pollo y los propios carnavaleros le arrancaron la propaganda.

CASI, CASI

Un policía que hacía una ronda por Concepción, Juan Díaz, recibió un disparo que iba directo al corazón, por parte de delincuentes. El agente se salvó del impacto, por el celular que tenía en el bolsillo de la camisa y del chaleco antibalas. ¡La vio cerquita!

EN EL HOSPITAL

El que está en el hospital es el profe Zavala. Le dio un faracho que inicialmente parecía un derrame, pero aparentemente es otra cosa. ¡Qué se recupere pronto!

SAPEROCO

Que el nuevo taquillero Benjamín González no pudo montarse en la yegua, en su amanecida del domingo de carnaval en El Tigre Abajo de Chepo; el animal pegó cuatro brincos dentro de la pista de baile. Cosas del carnaval.

EL PUENTE

Ya que hablamos de Chepolandia, los campesinos de las comunidades del corregimiento de Chinina cuentan los días para la conclusión del puente en puerto Coquira. El gobierNito se anotó varios porotos con los campesinos de la zona, que por décadas esperaron la obra.

EL PARTIDO DECISIVO

La selección femenina de Panamá enfrenta mañana a Paraguay, que de ganar clasifica al Mundial Australia y Nueva Zelanda. ¡Suerte, muchachas!