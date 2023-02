La llorona del 22 de febrero de 2023

DURO GOLPE

Autoridades de España detuvieron a Jaime Powell Rodríguez, alias Yunya, solicitado por delitos de blanqueo de capitales en España, y requerido en Panamá por la comisión de delito contra la fe pública.

DURO GOLPE II

La detención de Yunya sigue a la de Anthony Alfredo Martínez Meza en Dubai, señalado como el presunto responsable de la introducción de la cocaína en el puerto de Manzanillo de Panamá y que mantenía contacto con el resto de capos en el emirato.

MEGAOPERACIÓN

En noviembre pasado y en marco de una operación liderada por la Europol fue desmantelado un gran cartel y arrestados en Dubái seis "señores de la droga", entre ellos el panameño Martínez Meza, quien justo había reemplazado en ese lugar a Yunya.

¿SE ATREVERÁN?

EuroActive reporta el 21 de febrero de 2023 que el ministro de finanzas francés, Bruno LeMaire, que tanto ha atacado a nuestro país, declaró que el impuesto a servicios digitales propuesto por la OCDE no tiene oportunidad de ser aprobado, ya que USA, India y Arabia Saudí se oponen. A ver si los galos son tan valientes de poner a USA en su lista interna de paraísos fiscales y si proponen a la UE listar a los gringos.

MOMOSADA

El alcalde de Ocú tuvo la brillante idea de cerrar todos los accesos al parque central, y cobrar un dólar por persona para ingresar, afectando a todos los comercios del perímetro. El desmadre, las filas larguísimas y los insultos estuvieron a la orden del día. Además de inconstitucional es una aberración. No aguanta una investigación de Contraloría. Y pregúntenme si me entregaron algún recibo.

SOLO PREGUNTO

HSBC, el banco que hace una década fue multado (nadie fue preso) por lavar dinero para el Cartel de Sinaloa, acaba de reportar utilidades para el último trimestre de 2022, por US$5.2 mil millones. Si su triste y delincuencial pasado ya es historia para GAFI y la UE, ¿cuándo pasarán los Panama Papers?

ESCUCHEN BIEN

La periodista financiera Ann Crotty, en un artículo del 17 de febrero de 2023 titulado “La Hipocresía detrás de las Listas Grises”, publicado en el Financial Mail, critica acremente a GAFI por no incluir a los países desarrollados en sus listas de jurisdicciones no cooperadoras en asuntos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Su premisa es básica: mientras dichas listas no incluyen a USA, al Reino Unido y a los países de la Unión Europea, y solo incluyan a pequeñas islas y países no desarrollados que no representan un porcentaje significante del blanqueo de dinero, las listas no gozarán de la credibilidad necesaria.

VIENE LA GUERRA

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha anunciado, durante su discurso ante el parlamento ruso, la suspensión de la participación rusa en el "Tratado de Reducción de Armas Estratégicas" (START) que limita las dimensiones del arsenal nuclear ruso. ¡Santo cielo!

PARA REMATAR

Dice ahora que a los gunas les ha dado por poner un portón soportado por dos columnas de cemento. Que lo colocaron ahora en febrero, a unos 25 metros de la garita del SENAFRONT, para impedir que alguien pase sin pagar los 10 dólares por auto y 25 por persona.

FUEGO CONTROLADO

Los bomberos lograron controlar el fuego que se desató hace unos días en el vertedero de Patacón. Dice que el Cuerpo de Bomberos utilizó tres carros bombas con 10 mil galones de agua cada uno y tres tanqueros.

ADVERTIDOS

Los precandidatos independientes que renuncian a su aspiración electoral deberán presentar un informe de ingresos y gastos al Tribunal Electoral durante el tiempo que estuvieron recolectando firmas. ¡Ya saben!

ABANDONAN LA CARRERA

De acuerdo a los últimos informes del Tribunal Electoral unos 192 aspirantes a un cargo de elección popular abandonaron la carrera, de las cuales 74 buscaban una curul.

LA VEDA

Ya que hablamos de procesos electorales, los perredistas y los de Cambio Democrático son los que más denuncias acumulan por violación a la veda electoral durante el jolgorio. Si así empiezan...