La llorona del 4 de marzo de 2023

¡NI POR LA CABEZA!

Dice Toto que no se le ha pasado por la cabeza una posible candidatura presidencial del Muñeco que Pasea por el partido PAIS. “Ni me he sentado ni he conversado con Martín”. ¡Ajoooo!

LA COMIDILLA

En la noche del jueves una mujer cayó con todo y auto en la bahía de Panamá por los lados de la calzada de Amador. La pregunta es, ¿por qué ninguno de los policías se lanzó al agua para salvar la vida de la mujer?

LA COMIDILLA II

Otros preguntan, ¿por qué el que filmó dio prioridad al video que a la vida de la mujer? Parece que esta vaina va a dar de qué hablar pa' rato. ¡Santo!

PROTESTA

Otra protesta, ahora convocada por padres de familia de Valle Risco. Anuncian manifestaciones para este lunes 6 de marzo por el atraso en proyectos educativos, carretera y un nuevo hospital. Estarán cerrando a la altura de Río Oeste en Bocas del Toro. ¡Mejeto!

AL POTRO

Nito designó a la doctora Cecilia Maricruz González de Escobar, directora de la Agencia Panameña de Alimentos. ¡Vea pues!

VOCES CRÍTICAS

El sitio de internet de la reconocida economista caribeña Marla Dukharan, una de las voces más críticas del acoso europeo a sus excolonias en la región del Caribe, dice textualmente: “Las políticas de listas negras de la Unión Europea (UE) representan ejemplos indiscutibles de racismo institucional y acoso”.

VOCES CRÍTICAS II

Y agrega: “La evidencia muestra que las listas negras de la UE son subjetivas y arbitrarias y se apartan de la postura de las autoridades mundiales tanto en el cumplimiento tributario como en la lucha contra el lavado de dinero / financiamiento del terrorismo (ALD / CFT). Las sanciones impuestas tienen el potencial de dañar irreparablemente las economías incluidas en las listas negras. Esto es nada menos que una guerra económica”. ¡Más claro, imposible!

FEO, FEO

Patrick Wojahn, alcalde demócrata y activista gay de College Park, Maryland, fue arrestado por docenas de cargos de posesión y distribución de pornografía infantil, por un total de 56 delitos sexuales con niños. Patrick Wojahn se vio obligado a renunciar. ¡Mi madre!

HABLANDO DE PENSIONES

Me mandan esto: Hay un club de jubilados privilegiados que se jubilan jovencitos con una jugosa pensión, y para colmo siguen trabajando en otra institución, recibiendo ingresos como si fueran jeques árabes. Esos privilegios a costa del Estado son una infamia para la mayoría. ¡Se tenía que decir y se dijo!

CÁNCER

Dice que hay preocupación por el aumento de muertes por diferentes tipos de cáncer en el corregimiento de Pacora y áreas aledañas. ¿A qué se debe esta vaina? La gente quiere que se investigue.

A PARARSE BONITO

Dice que Scaloni no piensa jugar con segundo cuadro a Panamá el 23 de febrero. Que en su lista tiene a Messi, Di María y a De Paul. ¡Sopla Dios!

PARTIDOS

El PRD sigue encabezando el número de inscritos con 732.549; CD, 306.851; el Panameñista, 253.521; Realizando Metas, 233.500; Molirena, 82.208; Movimiento Otro Camino, 37.549; Partido Alianza, 23.370; PAIS, 22.377; y el Partido Popular mantiene 17.123 miembros.