La llorona del 12 de marzo de 2023

PACTOS

Se habla de nuevos pactos y muy familiares, por ciento: Está PAPA, que sería Panameñista y País y MAMA, que sería Martinelli y Martín. ¡La gente no pierde tiempo!

NUEVO CALL CENTER

Me cuentan que por allá por el 311 van a eliminar la empresa que brindaban servicio de call center para meter uno nuevo, que cuentan que viene de la mano del Aceite de Oliva. Que alguien vive, cuando alguien da. ¡Ajoooo!

DE LA RED

Lombana en twiter: El PRD juega a tener 3 candidatos en carrera: Zulay Rodríguez disfrazada de independiente, Gaby Carrizo como oferta oficial y ahora pretenden meter un Caballo de Troya en la oposición.

GOLPE DE TABLILLA

Me dicen que en los PH están tumbando a las directivas con reuniones brujas por internet, donde no se sabe quién es quién. Que hay colombianos, venezolanos y bróker metidos en el chanchullo. ¿Cómo?

SE HALAN LAS GREÑAS

Los argentinos están que se halan las greñas, porque el 23 se enfrentan a Panamá y el villorrio le lleva el segundo cuadro y al asistente técnico. ¡No lo entienden!

SE HALAN LAS GREÑAS II

Dicen que el técnico Thomas Christiansen se prepara para la Copa de Naciones y no quiere lesionar a ninguno de sus estelares. Argentina va con toda la artillería: Messi, De Paul, El Divo…

A LA VER...DOLAGA

La quiebra de Silicon Valley Bank puso en corredera a los gringos y grandes inversores en el mundo. Las medidas de emergencia para manejar las solicitudes de retiro, produjo una caída precipitada en el valor de sus tenencias de inversión. Dicen que Elon Musk y Twiter lo quieren adquirir para hacer un banco digital.

CURIOSIDADES

Ahora dicen que El Loco también va como candidato a diputado por el 8-4. Que el hombre quiere sacar diputados y su fuerza da uno más para el partido. ¡Ajooo!

AVISO

Por los wasap están llegando mensajes supuestamente del banco, diciendo que sus cuentas están suspendidas por actividades sospechosas. Que es mejor pulsar un link y volver a cargar la información de seguridad. Ni se les ocurra, porque es una estafa.

NO SIRVE...

Salió un estudio coordinado por el Centro Alemán de Investigación del Cáncer (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ) que es categórico: "Nuestra investigación sugiere que el tacto rectal no es lo suficientemente sensiblecomo para localizar estos cánceres en etapa temprana". ¡Cómo saldrán los arrepentidos!

SE BAJÓ

Dice que el que no aguantó el trote de buscar firmas fue el economista Felipe Argote, que aspiraba a la suplencia con Ana Matilde la Didí. Dice que Didí necesita a alguien que le lleve el paso y no solo se necesitan buscar firmas en esta primera etapa, sino votos cuando ya sea la candidatura en firme y él no es ese. ¡Ataja!

OTRO CARGAMENTO

Las autoridades del Ministerio Público y la Policía, decomisaron 836 paquetes de blanca nieve que estaban listos por un viaje hacia Francia. Venía de Nicaragua, bien estibadita, pero la cogieron en un puerto del pacífico panameño. ¡Mi madre!