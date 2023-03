La llorona del 15 de marzo de 2023

PINTORESCO

Alguien comenta que Noriel no respondió ni el 20% del cuestionario legislativo, compuesto por 44 preguntas. La pintoresca sesión tuvo hasta el final a una agitada barra que respaldaba al jefe de la AMP. ¡Ajooo!

ARROZ CON MANGO EN CLAYTON

Me manda a decir el que se esconde detrás de la puerta de la cocineta de Clayton, que a varios de los miembros de la junta directiva del Cajetón les dio tremenda tembladera cuando se enteraron que tienen hasta el 5 de abril para presentar su declaración jurada de conflicto de intereses. ¡Se formó la corredera!

ARROZ CON MANGO EN CLAYTON II

Con la noticia, Manolón quedó mudo, al Driver 911 no le gustó, La Chilindrina no entendió y El Eterno dijo que no tenía miedo. Parece que Miss Daisy es la más preocupada, porque en los pasillos se dice que tiene a su niña y al consentido emplanillados. ¡Madre Santa!

IMPACTO

Un analista del mercado petrolero aseguró que ante la crisis financiera estadounidense, los precios del crudo cayeron un 2,5% en la sesión del lunes. En Panamá, indicó, la situación debe seguirse de cerca y con los ojos bien abiertos, y vaticinó una nueva baja en los precios locales del combustible.

CONFERENCIA

Este fin de semana, Panamá será sede de la Conferencia Anual Latinoamericana de Acuicultura, en donde expertos internacionales abordarán temas como la aplicación de alta tecnología en el sector. Es una buena oportunidad para lograr una importante inyección en la economía del país.

INCREÍBLE

En los dos primeros meses de 2023 se han reportado más de 1.600 incendios de herbazales en todo el país, unos 500 más que el año pasado. Por más que los bomberos pidan la colaboración ciudadana, siempre a uno se le ocurre iniciar un siniestro por diversión.

INAUGURACIÓN

Hoy miércoles, el Metro de Panamá pone en marcha el ramal de la línea 2 que conecta directamente con el Aeropuerto Internacional de Tocumen. Beneficiará a 8 mil trabajadores del aeropuerto, estudiantes y colaboradores del ITSE y del Inadeh, así como a colegios y comunidades cercanas. Tardó 39 meses la conclusión de esta obra.

OFICIAL

Nadie debe hablar de soga en la casa del ahorcado. Y eso fue precisamente lo que le sucedió a la vicealcaldesa Judy Meana cuando renunció porque no le habían informado del aumento de impuestos municipales.

OFICIAL II

Está clarito en el acta No. 31 de la sesión ordinaria del 2 de agosto de 2022, que Judy Meana estuvo presente en calidad de invitada.

ANCLA DEL PROGRESO

Desde Santiago me informan que cualquiera que trate de abrir un negocio se enfrenta a la burocracia del permiso de los bomberos. Es tanta la demora, que los bancos te retiran el financiamiento. Ya le ha pasado a varios. Así no se puede avanzar. Todo en manos del Capitán de la escoba.

CABREO

La ñamura ha colocado su centro político en la esquina entre vía España y vía Argentina. Que los vecinos tienen un cabreo, porque los han dejado sin estacionamiento. ¡Cara...mbola!

PÁGINA CAÍDA

Por la Tremenda Corte, los abogados cuestionan que se ha caído la página web y no les permite consultar los casos. Le mandan a decir a María Eugenia que arregle esa vaina cuanto antes.