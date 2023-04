La llorona del 3 de abril de 2023

DOS TRES CUATRO

Las primarias del Disco Compacto vienen de lo lindo. Empezando por los días de postulación: Olmedo el dos, Rómulo el tres y Yanivel el cuatro. Solo falta ver los números que le toquen en el sorteo. ¡Ataja!

RIGOLETADA

Ahora que el contrato minero está a la vista de todos, Rigoleto le manda una carta al ministro del MICI para que extienda las consultas. La vaina son 30 días y pasa a la Asamblea que solo puede aprobar o rechazar. Dicen que no hay tiempo para rigoletadas. ¡Santo!

CABREO

Dice que los decanos de las facultades de Comunicación Social de las universidades estatales están que echan chispas, porque las universidades privadas, con 300 dólares que se le pague, están emitiendo licencias de locutor.

CABREO II

Según me dicen, solo ponen un seminario de un mes, pero eso es mero trámite, ya que lo que vale es la plata. Que michos, perros y pericos tienen licencia de locutor. ¡Mejeto!

BOLA NEGRA

A los que le dieron bola negra fue a la gente de AEVE, porque no sacó ningún representante en la junta de selección de docentes en el Meduca. ¡Cara...bola!

BOLA NEGRA II

La selección se las llevaron AECHI, Asomogrec, AMIA, AEHE y ASOPROF. Parece que han perdido fuerza en los principales gremios docentes.

NGABE BERRACO

Histórico, un representante de la comarca Ngäbe Nuglé representará a los padres en la junta de selección del Ministerio de Educación. El de Llano Culebra puso fin a la supremacía de los gremios docentes de Chiriquí en esa junta. ¡Cara...mbola!

GORGOJEANDO

A los que dejaron sin agua fue a la gente de El Valle de Antón. Dice que tienen una planta potabilizadora nuevecita, pero los avivatos que cultivan berros río arriba, desvían el curso del río y el agua no llega a la planta. Ellos ganan y el pueblo entero sin agua. ¡Idaan, a poner orden a esta vaina!

AUXILIO

Me mandan esto: Una señora de la tercera edad sufrió una caída y se fracturó la cadera, necesita de urgencia la cirugía de cadera y ya tiene más de dos semanas hospitalizada y no hay manera de que la operen. Ya no resiste la intravenosa para el dolor y ya presenta llagas por la posición en que está. Esto ocurrió en un mall de la localidad y ni el mall ni el seguro privado responden y es asegurada de la CSS. Necesita ayuda.

El MANICERO

La convención fiscal global de las Naciones Unidas sigue cogiendo fuerza. El ministro de finanzas de Colombia declaró ayer: "Existen asuntos no resueltos en la fiscalidad global y que serán mejor discutidos en un foro que incluya a todos los países. Una convención de la ONU en que todos los países discuten y votan en las soluciones es un paso necesario". Veo a la OCDE cantando El Manicero pronto.

'PREOCUPACION'

De un zurdo: “Sería preocupación existe dentro del poder fáctico, parásito del Estado, manifestado últimamente en publicaciones por los medios de comunicación, que controlan y de los carteles de la derecha, ante el avance de la alternativa progresista y popular no comprometida, con estos. Se les acaba el Lomotil a la derecha, o están necesitando alta dosis de Fentanilo?”. ¡Vea pues!

FAKE

La nota curiosa, es que alguien que tiene por qué saberlo, reportó que la mayor parte de las cuentas falsas que despotricaron sobre el pícaro encuentro casual entre el Loco y Lombana eran de un call center opositor, que fueron creadas para atacar a la locura automática.

DESCONTROL

Solo hizo el Tribunal Electoral convocar a los partidos políticos y a los medios digitales a la firma de un pacto ético y fue como si les hubieran dado la orden para atacar. Chuzo, ¿cómo sería sin pacto ético?