La llorona del 16 de abril de 2023

MUCHO BILLETE EN EL 8-4

Desde el 8-4 nos reportan que los precandidatos “independientes” en los primeros puestos en recolección de firma para diputado están pagando hasta 14 dólares a los activistas por cada firma que le recojan. ¡Los yappy están volando!

AL RUEDO

Me dicen que el Fulo Linares se postulará el domingo 23 a la 1:30 pm, en las primarias del Partido Panameñista para candidato a diputado por el circuito 8-4. Su lema es que el problema no son los partidos sino las personas. ¡Ajoooo!

EL INFORME

Nate Sibley, del prestigioso Hudson Institute de Washington DC, publicó un informe denominado “Desfinanciando el Comercio de Fentanilo”. Además de recordarnos que esa droga se tomó la vida de 80,000 jóvenes norteamericanos en 2021, nos recuerda el gran rol que juega México y sus carteles en el lavado de dinero producto de la venta de ese opioide. La pregunta obvia es, ¿cómo GAFI no tiene a México en su lista?

EL INFORME II

La actitud no veo, no oigo y no hablo del gobierno mexicano es tan burda y los niveles de corrupción (recordemos que el Zar Antidrogas mexicano Genaro García Luna está preso desde 2019 en USA por lavar 250 melones) tan obvios que solo queda como resultado una manifestación más de la hipocresía de GAFI.

TIKI, TAKE

Alguien me manda esto: “Que lo de Crispiano en el Del Prado fue una provocación bien montada producto del ruido que está causando su candidatura”. ¡Ajoooo!

MALARIA

Hay que cuidarse, porque la gente de Salud tiene registrados 3,124 casos diagnosticados de malaria en lo que va del 2023, de los cuales 94% se ubican en las cuatro zonas principales: la Región de Panamá Este, Darién, Guna Yala y la Comarca Ngäbe Buglé.

OTRA VEZ

Viene la Copa de Oro de la Concacaf y nos volveremos a enfrentar con Costa Rica. Será el 16 de junio, fecha que también tiene choques de México con Honduras y Estados Unidos con Jamaica. Estados Unidos es el actual campeón de la Copa de Oro.

PA'LANTE

La Zona Libre de Colón cerró el primer trimestre del año con un crecimiento de 42 por ciento frente a los tres primeros meses del año pasado. Bien por los empresarios.

TRAMPOSOS

Dice que hay arroceros y funcionarios involucrados en la pérdida de más de 600 mil dólares por malos manejos en los rubros de arroz y semilla certificada. Ya el Mida presentó la denuncia.

CONGRESO

Del 26 al 29 de septiembre y bajo el lema “Panamá: el hub de las ciencias”, se realizará el XIX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología.

NADA DE TIK TOK

Dice que el parlamento estatal de Montana, Estados Unidos, aprobó este viernes un proyecto de ley destinado a prohibir la aplicación TikTok, propiedad de la china ByteDance, en los dispositivos móviles de todos sus habitantes. ¡Mejeto!

CULMINA GIRA

Gaby Carrizo recorrió varios puntos de Chiriquí y el hombre está muy contento. Que aprendió a decir “mejeto”, meto y a comer bienmesabe con queso blanco… Recorrió Barú, Gualaca, Boquete, Dolega, Boquerón, Tolé, Remedios, San Félix, San Lorenzo y realizó un cierre en David. ¡Ajoooo!