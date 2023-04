La llorona del 17 de abril de 2023

SORTEO

El miércoles será el sorteo de los números que le tocará a cada uno de los candidatos a la presidencia por el Disco Compacto. ¡Vamos a ver, la ola marina, vamos a ver, la vuelta que da!

NUMERITOS

Ya que hablamos de política, para mañana vienen los numeritos de la nueva encuesta Gismo Services, SA., que publicamos en La Decana. ¡Ajoooo!

SE SUMÓ

El que decidió respaldar a Gaby Carrizo fue el diputado Bolota. El hombre estuvo ayer en una actividad en Bocas del Toro. Dice que tuvo que tomar una decisión dura entre Crispiano y Gaby y decidió apoyar a Gaby.

MIGRACIÓN

La vaina está que revienta por Darién, porque ahora hay un gringo reportero mandando mensajes por twiter sobre la grave situación con los migrantes. Están pasando hasta chinos. Dice que 2023 podrían cruzar Darién por lo menos 400 mil migrantes. ¡Santo!

LA QUEJA

Sam Jones del Financial Times, con fecha 14 de abril, reporta que los embajadores de países del G-7 y el de la UE establecidos en Suiza, mandaron una nota al gobierno helvético quejándose de que dicho país aún está ayudando a lavar dinero ruso y a esconder billones en activos de los oligarcas amigos de Putin. Pero Panamá en las listas.

TRAFICO DE INFLUENCIAS

Me mandaron esto: “Un ex abogado de Seguro, Viento siempre lo ven desayunando chinito con Rosario y también con el combo de Achú que se fue, Farmacia no se la perdía...”.

TRAFICO DE INFLUENCIAS II

Y agrega: “Viento maquinea casos con Rosario y los remata con Farmacia, este abogado entra sale de las oficina de la Corte a su antojo; ya se están recabando las pruebas, con varios afectados”. ¿Cómo se come eso?

CLIMA

Y tras que la vaina está que arde con el calor, ahora dicen que viene El Niño con un efecto potencialmente más severo en todo el mundo, lo que traerá inundaciones por unos lados y sequías y mucho calor por otras partes. ¡Santa Bárbara bendita!

CON GANAS DE ZAFARSE

Hoy es el juicio al gringo John Paulos, acusado de matar a una DJ en Colombia. El hombre quiere que lo dejen en libertad, porque en Panamá, donde lo capturaron, argumenta que esa captura fue ilegal, se cometieron errores en su deportación y en las audiencias preliminares, no contó con un traductor claro y la legalización de captura se hizo fuera de los tiempos estipulados. La vaina es que el juicio va. ¡Ataja!

NO SOLO SANDÍAS

Dice que una empresa panameña tiene como negocio casas prefabricadas y ya exporta estas soluciones habitacionales al Caribe, pero ahora lo empezará a hacer hacia Estados Unidos. ¡Ajoooo!

PONCHERA

Me mandaron esto: “Están solicitando hojas de vida en la Fiscalía Electoral. Todos los que se sientan esclavos; que renuncien a sus vacaciones; a días de enfermedad que puedan trabajar 10 o más horas diarias. Fiona la de Recursos Inahumanos los recibe con los brazos abiertos en la puerta”. ¡Santo cielo!

SILENCIO

Por cierto, después de dos meses del accidente del bus 5B-54, todavía no se tiene un informe definitivo sobre las causas de esta tragedia. Hay demasiado silencio alrededor de lo que sucedió.

PARA ARRIBA

Por lo que se aprecia en el mercado internacional, el petróleo continúa su tendencia alcista, la cual se reflejará cuando se haga en Panamá el anuncio de los nuevos precios de la gasolina sin subsidio este miércoles al mediodía.

¡QUE ARDE!

Me comentan que en el Benemérito de Panamá las cosas están que arden por el informe de un incendio de Colón. Ya se presentaron pruebas de la manipulación, pero no ha pasado nada. Los abogados advierten sobre demandas penales hasta el más alto nivel.