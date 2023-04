La llorona del 21 de abril de 2023

ENREDO

La gente del instituto de Meteorología está hecha un mafá, con los enredos de El Niño y La Niña, que les confunde para los pronósticos. La vaina es que no se sabe cuando entra la temporada lluviosa. ¡Mi madre!

CAPOS DE CAPOS

Al Cholo Chorrillo ya lo tienen los gringos. Por España tienen a Yunya. Al Antonny Martínez Meza lo tienen a buen recaudo en Dubái. A Marshall pasa sus días en Punta Coco y el que gozaba de lo lindo en Santa María era El Zequi, pero ayer le cayó la teja. ¡Ay padre!

ALARMANTE

Casi 21 mil menores de edad han entrado a Panamá como migrantes irregulares, a través de la selva de Darién, según cifras oficiales. Todo indica que de los 400 mil migrantes irregulares que podrían entrar al país este año, más de 80 mil serían menores de edad.

BOMBA DE TIEMPO

Con eso de que EcoLimpia no va a encargarse de cerro Patacón, el problema de este vertedero de basura se convierte en una bomba de tiempo, porque los desperdicios siguen acumulándose, y el riesgo sanitario continúa creciendo.

GENIO

El secre de Energía recomienda a los conductores que usan gasolina de 95 octanos, cambiar para la de 91 porque así ahorrarán dinero. Pregunta un hombre serio: ¿y el deterioro de la máquina, por usar gasolina de menor octanaje, quién lo paga?

OJO

Llama la atención lo que asegura la Capac, acerca de que los grupos delincuenciales se están tomando los proyectos de construcción en Panamá. Sería bueno que el Suntracs fije una posición al respecto.

DEBATE

Finalmente, el primer debate del proyecto de extinción de dominio comenzará este lunes, después de más de un año de análisis, charlas, reuniones, visitas y hasta una mesa técnica para “cuadrar” la iniciativa del Minseg al gusto de los diputados.

SE POSTULA

Dentro de una semana, el Muñeco que Pasea se postulará oficialmente como candidato presidencial del Picanto. Lo que me contaron es que el grupo “Populares con Nito” se volverá a activar, para apoyar al expresidente. ¿Y qué pasó con los que están en el gobierno de Nito, y la línea de apoyo a Gaby?

CON TODO

Me cuentan que viene la vaina el domingo y el man unificó a los ñames. Blandoncito va por la Presidencia y a lo callao parece que va lograr la cabeza de la alianza. ¡Ajooo, amanecerá y veremos!

EL INFILTRADO

Me mandaron esto: “Al Gabinete, hay un Escobar infiltrado, es triple agente, código duro dólares”. ¡Santa Bárbara bendita!

EL REPORTE

En The New York Times del 18 de abril se afirma que el fracasado e infame banco suizo Credit Suisse fue investigado por el Senado norteamericano, ahora no por ayudar a la evasión de impuestos, sino por cooperar con oficiales nazis.

EL REPORTE II

Resulta que aún en 2020, se encontraron alrededor de 100 cuentas bancarias no reportadas por la institución bancaria, cuyos propietarios eran nazis (y sus familiares) radicados en Argentina. Qué vergüenza, qué avaricia. ¡Y Panamá, en las listas!