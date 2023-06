La llorona del 4 de junio de 2023

PRIMARIAS

Hoy son las primarias en el partido del Loco y no hay mayores sorpresas, porque El Loco va a arrasar como candidato presidencial. Lo que sí es una expectativa, es ¿cuánta gente va a salir a votar? ¡Cara...mbola!

PRIMARIAS II

Dicen los entendidos que si solo sale un 20 por ciento, la popularidad del Loco no se traduce en votos. Tendría que demostrar una participación masiva, arriba del 40 por ciento. ¿Será que lo logra?

POR FUERA

Y en medio del juicio y las primarias, el que le renunció fue Félix Moulanier, como coordinador político de Realizando Metas. Está cabreado por supuestas presiones para ir a protestar y para que renuncie a sus aspiraciones para una candidatura. En una larga carta, le da con todo al Loco y a su combo y lo hace responsable de lo que le pueda pasar. ¡Mi madre!

OBSERVADORES

Por acá anda una misión de observadores de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, que participará en las elecciones primarias de hoy del partido Realizando Metas. Fue recibida en el Tribunal Electoral, donde sostuvo una reunión para conocer el proceso de estos comicios internos partidarios.

LA ESCALADORA

Me mandaron esto: “¿Cuál es la funcionaria de la Secretaria de Energía que le gusta escalar? Que coquetea con el CD y le da plomo parejo a Gaby. Pura energía negativa”. ¡Que me expliquen!

PAPA CALIENTE

Y terminó el juicio por el caso New Business. Baloisa tiene 30 días para decidir sobre el tema. Tuvimos dos semanas de un “reality show”, donde hubo mucho millo y CocaCola. ¡Ataja!

LO ESPESO DEL CHICHEME

Según el abogado Roberto Ruiz Díaz, el peso de la decisión de este caso la tienen los del Segundo Tribunal Superior de Justicia. Que no importa lo que falle Baloisa, porque de seguro el caso sube al Segundo Tribunal Superior de Justicia.

PRONÓSTICOS

Dicen los expertos, que en el año 2050 los robots jugarán fútbol mejor que cualquier equipo humano ganador de la Copa del Mundo. ¡Qué Messi ni qué Messi!

SE VA

Hablando del astro argentino, el París Saint-Germain (PSG) confirmó Leo Messi dejará el equipo, luego de dos temporadas en Francia. Por acá anda el Tauro y el Sporting haciendo la apuesta a ver si lo traen. ¡Ajoooo, golosos!

ROMULEANDO

El que andaba por Veraguas fue Rómulo, quien dice que en Río de Jesús, el gobierno se ha olvidado de las principales necesidades: no hay luz, no hay agua y no hay carreteras. Que si gana, eso va a cambiar, “porque nosotros vamos a garantizar los servicios básicos en todas las provincias de Panamá”.

PRIMERA TORMENTA

Se llama Arlene y es el primer sistema con nombre en la actual temporada ciclónica y que avanza lentamente a través del Golfo de México. ¡Chuleta!

RESOLUCIÓN A DESTIEMPO

La profesora Mágdala Vásquez, muy apreciada en la Facultad de Comunicación de la UP, sufrió el deceso de su padre hace como 15 días en Las Tablas. Y no fue hasta el pasado viernes cuando le quisieron entregar la resolución de duelo que emanó del decanato. Por supuesto, Vásquez la rechazó en señal de respeto hacia sí misma y su familia. ¡Ay padre!