La llorona del 13 de junio de 2023

SE QUEDARON

En las primarias del perraje, varios diputados solo tienen un año para usar la palabra “honorable”, ya que no subieron la loma en la contienda interna. ¡Mi madre!

VAN DOS

Ya empieza a definirse el panorama político de cara a 2024. Primero fue el Loco y luego Gaby. Viene el turno del Disco Compacto que no solo tiene que ganar o Yanibel o Rómulo, sino demostrar músculo en la convocatoria. ¡Ajoooo!

COMENTARIOS

A propósito de las internas del perraje, los comentarios de hace meses eran que Gaby no llegaría a ser candidato, porque como Nito dejaba el cargo, lo tendría que reemplazar. Luego, que el PRD no sacaba ni 200.000 personas a votar, y ahora que lo que sacó es su techo. La vaina es que ya es candidato. ¡Ataja!

INSÓLITO

Por Colombia dicen que quienes ayudaron a mantener con vida a los cuatro niños que sobrevivieron a un accidente de una avioneta fueron los duendes. Por Estados Unidos, específicamente en Las Vegas, investigan la visita de unos extraterrestres. ¡Madre santa!

CASANOVA

Alguien pregunta quién es el docente funcionario del Judicial, de un centro regional, que le encanta ofrecerles a sus 'estudiantas', prácticas profesionales personalizadas. ¿Qué pasó, líder?

NO MÁS VAGANCIA

Algunos directores regionales y de escuelas pensaban seguir la fiesta perdiendo otro día de clases dizque por las primarias del domingo. Marujita los paró en seco y los mandó a atender a los estudiantes. Los acudientes también deben estar vigilantes y evitar la pérdida de clases.

NI BELGAS

Bloomberg reporta, el 24 de mayo bajo la pluma de Isabel Gotlieb, que las cortes judiciales belgas han declarado que Fatca, el mecanismo de intercambio de información fiscal impuesto al resto del mundo por EE.UU., es ilegal.

NI BELGAS II

Es primera vez que algún país declara una ley de intercambio de información del imperio ilegal y, sin duda, será la primera de muchas ya que esta viola la ley de Protección de Data Dictada (Gdpr) por la comunidad europea hace unos años. A partir de este fallo, Bélgica dejará de enviar información de gringos a EE.UU. Este tema del intercambio de información cada vez que llega a una Corte coge lona.

MÁS DEL REGISTRO PÚBLICO

Me dicen que no solo hay un clan extranjero que hace reuniones falsas, sino que se confeccionan actas de supuestas reuniones en “áreas sociales que no existen de PH”, utilizando los nombres de los propietarios sin su conocimiento. Que lo llevan a un “satélite notarial” y este a su vez lo lleva al notario, de ahí lo llevan al Registro Público sin la lista de asistencia con las firmas de los supuestos presentes.

MÁS DEL REGISTRO PÚBLICO II

Lo más grave es que el “satélite notarial” no envía el protocolo al notario firmante y este a su vez no puede remitirlo a los archivos notariales, desapareciendo las pruebas. Hay que empezar por la Notaría, para acabar con esta red.

CABREO

Me hablan de un descontento entre las personas que trabajaron en las mesas de votación en la Bollo Town, contratadas por Puro Tinieblas. Dice que a muchos no se les pagó lo acordado. El vivazo en su punto, comentó Papa Majada en el parque Feullet.