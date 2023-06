La llorona del 17 de junio de 2023

CABEZA A CABEZA

Melitón y Maribel van cabeza a cabeza. Ayer Melitón tenía 130.889 firmas y Maribel 130.412 firmas. Zulay le lleva un cuerpo de distancia con 145.176 firmas. ¡Ataja!

SIGUEN EN LA LUCHA

Paco y Eduardo siguen en la lucha, en los últimos 45 días que faltan. Paco tiene 122.305 firmas y Eduardo 85.332. La que está en la sexta posición es La Bombaza con 51.794 firmas.

PROCLAMADO

Ayer fue proclamado Gaby como el candidato presidencial del PRD. Sacó 198.775 votos. Gaby anunció que empieza las consultas “que le permitan construir de abajo hacia arriba junto a todos los panameños y panameñas nuestro plan de unidad nacional Panamá, presente y futuro”.

CUPOS RESERVADOS

Me mandaron esto: “Aunque el domingo pasado el PRD salió a votar en masa, el partido perdió una oportunidad de consolidar su piso electoral al no someter a primaria la candidatura de la alcaldía capitalina, el de mayor número de votantes del país. La fuerza del Tanque no es para nada despreciable”.

HUELGAS ARBITRARIAS

No se nos debe nunca olvidar lo que ocurrió en Barú por permitir que una persona o un grupete desestabilizara una industria y destruyera la economía de toda una región, cuando un tal Morris hizo que las bananeras cesaran funciones que por décadas habían traído bienestar a sus trabajadores y familias.

HUELGAS ARBITRARIAS II

Lo que ocurre ahora más seguido que nunca son los paros y huelgas por pliegos y convenciones que no tienen ninguna razón de ser. El Mitradel no debiera prestarse para estos abusos. Ya con el Código de Trabajo hay suficiente para que ahora se recurra a estas prácticas arbitrarias.

INCONSTITUCIONAL

El cobro de un porcentaje del canon de arrendamiento o alquiler por parte de un municipio en materia de un nuevo impuesto, además de ser inconstitucional, es una arbitrariedad. El acuerdo 4 de mayo 2023 del distrito de Chame es el último ejemplo de abuso de los concejales de este país. ¡Ubíquense!

INVESTIGAN

Me mandan esto: Francia está investigando la plataforma de Criptomonedas Binance por lavado de dinero. Hay que ser ingenuo para pensar que no se usaría con ese fin e hipócrita para liderar las críticas contra Panamá.

EL INFORME

En un artículo del 7 de junio en IFC Review, Brian Garst confirma que: “La OCDE afirma estar operando en interés de sus miembros colectivos. Pero cualquier acuerdo alcanzado sobre impuestos internacionales tiene garantizados ganadores y perdedores, y no creo que nadie se sorprenda cuando los ganadores resulten ser el mismo bloque de naciones europeas que impulsa la agenda de la organización”. ¡Ajoooo!

ENCUENTRO

El que tiene un encuentro con la juventud hoy es Blandoncito. Será en el hotel El Panamá desde las 10:00 de la mañana. Sábado político. ¡Ajooo!