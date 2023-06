La llorona del 22 de junio de 2023

CANDELA

Me llegó esto: “Alfa Bank (de la oligarquía rusa) condenado por el Gobierno de EE.UU. y la Unión Europea, estaría actuando en Panamá, eludiendo las sanciones internacionales”. ¡Alabado sea Dios!

DESPIDOS

Con el aumento de impuestos en Chame, ordenado por el alcalde, ya dos supermercados decidieron hacer despidos en sus locales, para que las cuentas den. Parece que el alcalde está desesperado por plata. ¡Mi madre!

SE LO ALMORZÓ

Y como iban las cosas, era cuestión de días para que la profe Maribel se almorzara a Melitón. Sin embargo, al ritmo que va, no le alcanza para destronar a Zulay y todo indica que serán Zulay, Maribel y Melitón los abanderados por la libre postulación. ¡Ataja!

EN ALIANZA

Dadas las circunstancias, Paco y Eduardo estarían apoyando a Lombana en el Otro Camino. Esto cada vez se pone más bueno. ¡Cara...mbola!

CIAO, CIAO

A una de la AMP que se pasó cuatro años amenazando que era amiga de todos y cuatro años sin enseñar su diploma de ingeniera, le mandaron su cartita de despido, pero no se quiere ir. Dice que tienen que darle otro cargo similar. Ya se puso cuello ortopédico y bastón, y se atrincheró. ¡Ay, Vielka!

LA MARCHA

Dicen que el refrán “camarón que se duerme, amanece en el mercado”, lo tiene muy presente el rector de la UP. Ayer marchó hasta el MEF para asegurarse de que no lo crucen en el presupuesto de 2024 y solicita 384 melones. No podía faltar un pereque en la vía España. ¡Ajooo!

SE LE SUMÓ

Calixto Silgado anunció su respaldo a la candidatura de su copartidario José Gabriel Carrizo a la Presidencia de la República. Silgado es el primero de los candidatos del perraje que se le suma a Gaby.

EL ETERNO

Uno que sí sabe comentó que el actual jefe de la ATP dijo en pasillos que sea quien quede en 2024, él se queda cinco años más. ¿O está tomando una píldora de transmutación o tiene la llave para hablarle al futuro? ¡Santa cachimba!

DE LA RED

Humberto De La Calle le manda a decir al presidente colombiano: Las marchas son grandes. Petro debe hacer una reflexión. ¿O abre el compás y logra objetivos transformadores menos radicales o corre el riesgo de mover el país a la derecha. Una derecha moderada o una derecha radical? ¡Esa es la pregunta!

EL ARREPENTIDO

El que parece que buscó la cobija de Pacho fue Tito Rodríguez, quien alega que todo lo que dijo y hacía, no era verdad. Ahora fumó la pipa con Pancho y vuelve a ser candidato por los gallos. ¡Mejeto!

COMENTARIO

Comenta un abogado que el uso de su título nobiliario, de bancos en Luxemburgo, sociedades del Reino Unido y múltiples inversiones en empresas rusas solo confirman que el mote de Londongrado cae como anillo al dedo. ¡Santo!

IRONÍAS

Parece una ironía, pero el banco alemán Deutsche Bank acaba de solicitar licencia a las autoridades alemanas para custodiar criptomonedas. ¡Hoy hay fiesta en Sinaloa!

CAMBIOS EN LA AERONAVAL

Me cuentan que antes que culmine esta semana, habrá cambios entre los aeronavales. El director pasa a retiro y el sub sopla como el viento para ocupar el cargo.

JUGANDO CON FUEGO

Me informan que por un medio de la 12 de octubre tienen bajo la lupa a una reportera que ha sido vista saliendo de las oficinas de un empresario detenido recientemente por chantajista. Ojo con las malas compañías.