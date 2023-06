La llorona del 23 de junio de 2023

EN BAÑO MARÍA

El que ya advirtió que lo tienen en baño María para condenarlo es el Loco, por el caso New Business. Dice que la condena será informada hoy. ¡Santa cachimba!

A DAR LA PELEA

El caso New Business con la eventual condena, pasaría ahora al Segundo Tribunal de Justicia y el Loco dice que va a dar la pelea. Que esta vaina es política y con intenciones de sacarlo de la carrera electoral. ¡Mejeto!

ESCONDIDO

Circuló una información que al final fue una bola, de que Cuchillito Ferrufino anda en modo escondido. Bueno, ahora que enchirolaron a Patria, es mejor mandarse a perder. ¡Santo!

EN LA LISTA

La vaina es que con condenas en firme también están los representantes Mario Kennedy, Ramón Ashby y el exalcalde de Arraiján Pedro Sánchez Moro. Es de suponer que también los piensan guardar. ¡Santa cachimba!

MONUMENTO

Por Turquía, la embajadora Mariela Sagel construyó un monolito en honor a los tratados Torrijos-Carter. Será inaugurado el 13 de julio en Ankara.

DE RIPLEY

La gente de El Cristo de Aguadulce casi se queda sin agua, porque unos estúpidos se robaron los equipos eléctricos del pozo B-13 que los abastece. El Idaan interpuso la denuncia y exhorta a la población reportar a las autoridades cualquier sospecha.

MAREO

Funcionarios del Ministerio Público jubilados y destituidos claman por el pago de su bono de antigüedad ya que les dan vueltas que no hay presupuesto, sin embargo, sí hay para hospedajes en reuniones de fiscales superiores por miles de dólares. ¡Cara...mbola!

CON LOS FRANCESES

Los Rotenberg Leaks publicados por ICIJ, en un artículo bajo la pluma de Ilya Lozovsky (OCCRP) and Abdelhak El Idrissi (Le Monde) del 22 de junio, detalla el rol del abogado Donald Manasse y los servicios prestados al amigo de Putin y oligarca ruso sancionado Boris Rotenberg en Mónaco y Niza, Francia. La compra de una extensa red de inmuebles en la Riviera francesa, yates, etc. Y son los que más nos critican. ¡Feliz 14 de julio!

QUE NO COMAN CUENTO

Eduardo me manda a decir que “bajarse” no está en su diccionario y que sigue buscando firmas porque esto no se acaba hasta que se acaba. ¡Ataja!

JUICIO

Otra vez suspendieron el juicio contra exdirigentes del Comité Olímpico de Panamá. El caso anda dando vueltas desde el año 2016, por supuestas anomalías en el manejo económico del organismo. A ver cuándo se realizará la audiencia.

MOLESTOS

Parece que en la AMP el problema más grande es que ahora que se está acabando la gestión de Nito, están saltando todas las liebres, y que Noriel tiene el rancho prendido con el asunto de los bonos de productividad de fin de año para los colaboradores.

MOLESTOS II

El caso es que en seis meses de 2023, la recaudación ha sido muy por debajo de lo presupuestado, y con el asunto de la mala calificación por seguridad marítima, más de uno está pegando el grito al cielo.