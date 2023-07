La llorona del 2 de julio de 2023

TIKI, TAKE

Me manda a decir Zulay: “Yo no compito solo contra los otros precandidatos, sino también contra el TE, que me esta quitando más de 400 firmas por día”.

TIKI, TAKE II

Dice que le desvían firmas a otros precandidatos, “me eliminan doblemente firmas”. Eliminaron videos con firmas y “fui y recuperé las firmas y me la volvieron a eliminar, videos que no tengo derecho a apelar y a los demás candidatos no le hacen lo mismo”.

GÉNESIS DEL PROBLEMA

La que saltó nuevamente a los brazos de Rómulo fue la Génesis. Dicen que se le fue a Yanibel y ahora se cuadró con la gente de Rómulo. ¡Ajooo!

DISPARATADOS

Los que andan en modo disparatado en sus opiniones son Judy y Fano. Mientras que el diputado está mil por mil con una alianza de los gallos con El Loco, la vicealcaldesa Judy Meana dice que ni que le hablen de eso. ¡Mejeto!

ESTUDIO

Dice que Panamá cuenta con de más de 200 mil micros, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las cuales representan el 97 % del total de empresas y el 49 % del empleo en el país, El estudio fue realizado por la Alegra.com. ¡Vea pues!

FRACASO TOTAL

Un artículo publicado en Le Figaro por Marion Marchal explica claramente el fracaso del gobierno francés, sus políticas económicas y migratorias y que la incapacidad de sus gobernantes abonan el terreno a una guerra civil. Y estos son los que nos dan clases de moral y nos llaman delincuentes en la UE. ¡Caraduras!

PARTIDOS

Las estadísticas revelan que el Registro Electoral es de 3,025,099, lo que indica que el 56.47 % de ciudadanos está afiliado a colectivos políticos y el 43.53 % no pertenece a ninguno. Que el PRD tiene 726,141 inscritos; CD, 301,770; el Panameñista, 247,291; Realizando Metas, 230,497 y el Molirena refleja 82,899.

LOS MÁS CHICOS

El Movimiento Otro Camino cuenta con 38,324 miembros; Alianza, 24,097; PAIS, 22,793; y el Partido Popular mantiene 18,592 miembros. De los colectivos políticos en formación, el Frente Amplio por la Democracia (FAD) refleja 14,284 adherentes; RELEVO posee 1,231 y el Partido Torrijista Revolucionario (PTR) registra 475.

DESEMPLEO

Dice Nito que el desempleo disminuyó del 18.55 por ciento en el 2020 a 9.9 por ciento en el 2022. Y que la vaina va mejorando cada vez más..

Y VAN TRES

Hoy Lombana se convierte en el tercer candidato presidencial para las elecciones de 2024. Ya lo son El Loco, Gaby y ahora Lombana. El domingo próximo se verá si es Yanibel o Rómulo.