La llorona del 3 de julio de 2023

SE FORMÓ

Parece que el salto de Génesis le causó urticaria al Loco. Dice El Loco que la Génesis quería que RM la postulara a la alcaldía capitalina, pero “ese puesto le queda grande”. ¡Alabado sea Dios!

DESCENTRALIZACIÓN PARALELA

Me cuentan que con esta vaina de la descentralización paralela, más bien es para “lelos”, porque han buscado pa'trás y han descubierto una gema. ¡Ay padre!

LA ALIANZA IMPROBABLE

Me aseguran que la alianza improbable ya tiene 80 por ciento de avance. Que la vaina se pone mejor, porque incluye a otro grupo de otro partido. ¡Santa Bárbara bendita!

NADIE CABREO

Parece que el descontento popular en Francia se ha extendido a otros países. La ponchera de destrucción ya recorre Suiza y Bélgica. ¡Mi madre!

CABREO II

Dice que la vaina en Francia es tan virulenta que el sindicato de policías le ha dado un ultimátum a Macron: “Ya basta... Frente a estas hordas salvajes, ya no basta con pedir calma, ¡hay que imponerla Restablecer el orden republicano y poner a los aprehendidos más allá de la capacidad de hacer daño deben ser las únicas señales políticas a dar”.

¿FIESTA DE LA AMP?

Un vidajeno me contó que el miércoles una fiesta de los marítimos, parecía más bien una celebración del combito del súper ministro de la AMP. Que los artistas principales de todos sus escándalos salieron a festejar alegres y descarados en el club yy. ¿Será que ya son socios?

¿FIESTA DE LA AMP? II

En en el evento había cuanto presidente de gremios y celebridades, mezcladas con todos los actores principales de los escándalos sin resolver de la AMP . Hasta un asesor pelilargo que nunca salía se dejó ver. ¡Caras vemos escándalos, no sabemos, dicen!

LO DE TWITER

Dicen que limitar el uso de twiter, no es otra vaina que las empresas de inteligencia artificial textual necesitan cantidades descomunales de texto y eso a Elon Musk no le gusta de que otros ganen a costa de la información de su red. ¡Pendejo no es!

DE VACACIONES

Me dicen que la Asamblea quedó vacía, porque Crispiano, antes de irse, le dio dos meses de vacaciones al personal que trabajó con él lo dos últimos años. ¡Vea pues!

TERRIBLE

Por Kusapín, en la comarca Ngobe Bugle, fueron encontradas las osamentas de cuatro niños de entre tres y ocho años y un adulto. Al parecer, el adulto es el papá de los cuatro niños, quién luego de asesinarlos, se suicidó. ¡Ay padre!

LA LISTA

Bloomberg del 23 de junio informa que el Consejo de las Américas junto a Control Risks acaban de publicar, en su quinta edición, la clasificación de los países latinoamericanos y su lucha contra la corrupción. Sólo Uruguay, Costa Rica, Chile, Perú y República Dominicana superaron a Panamá que quedó de sexto.

LA LISTA II

Eso significa que miembros de la OCDE como México (12) y Colombia (9) están peor que Panamá y un además un total de 9 países más. Pero el que está en las listas es Panamá. Ni siquiera Venezuela (15). Los únicos países que siguen, desde que salió esta clasificación empeorando son México y Guatemala. ¿Y entonces?