La llorona del 8 de julio de 2023

EXPECTATIVA

Mañana es la hora de la verdad en el Disco Compacto, entre Rómulo y Yanibel. Dice alguien que la vaina es entre Los Orejones y el grupo Warner. ¡Ajoooo!

¿SERÁ QUE HACEN LAS PACES?

Las apuestas están en si el que pierde le va a dar el apoyo al que gane. Alguien que ha visto esas campañas dice que cada grupo va pa' su esquina. Que es más fácil unir a Crispiano con Gaby, a que haya unión en CD. ¡Ataja!

A LO CALLAO

Dice que ha estado alejado de la pelea entre Rómulo y Yanibel, pero Olmedo espera dar la sorpresa mañana en las internas del Disco Compacto. ¡Ajooooo!

CABALGANDO

Parece que los punteros en la recolección de firmas por la libre postulación están cabalgando firmes. Hasta ayer, Zulay tenía 158.138 firmas, la profe Maribel 147.170 y Melitón 144.672 firmas.

REZAGADOS

Los que se mantienen en la contienda, pero muy rezagados, son Paco Carreira con 129.911 firmas; Eduardo Quirós con 86.242 firmas y La Bombaza con 55.114 firmas.

CULEBRÓN

Me mandan esto: Tremendo culebrón se está formando con una empresa japonesa que amenaza con convertirse en otro gran escándalo de lavado de dinero, venta de piezas falsas, etc., con la aparente indiferencia de su casa matriz. Ojalá que sus directores, al más alto nivel, hagan una investigación interna, antes de que esto se les convierta en un tsunami. ¡Mejeto!

EL ESTUDIO

Alex Cobham de Tax Justice Network, el día 6 de julio publicó un artículo en el que menciona diversos estudios en que se destruyen las políticas BEPS de la OCDE (erosión de las bases y la transferencia de beneficios) implementada a la fuerza en los demás países por ese club privado de naciones desde 2013.

EL ESTUDIO II

El FMI y el BEPS Monitoring Group, entre otros, han encontrado que las medidas son innecesarias, complejas y no sirven para mitigar el riesgo de elusión fiscal, a la vez que afectan la soberanía fiscal de las naciones. Madre mía, se desmorona la OCDE. ¿De qué vivirán esos burócratas ahora?

SIN BULLITA

Alguien me pregunta, ¿en qué municipio han botado a gente que llegó con el alcalde, pero los han tenido que sacar sin denunciarlos? Me dicen que es para que no haya escándalos. ¡Ay padre!

VIAJE RELÁMPAGO

Dice que el anduvo en viaje relámpago fue el ministro del Mici. Que se fue la noche del jueves y regresó ayer. Que la secretaria de Comercio se reunió con él en la residencia del embajador de Panamá en Washington DC. ¡Vea pues!

HASTA LUEGO

Nuestras condolencias a la abogada Martiza Cedeño, candidata a la presidencia del Colegio Nacional de Abogados (CNA), por el fallecimiento ayer de su amado padre. ¡Paz a su alma!

PONCHERA

A propósito de las elecciones del CNA, me dicen que hay una campaña digna de lo más ruin y vil. Los ataques anónimos fomentan la división y en nada enaltecen a los profesionales del derecho. Señores, no hagan de una fiesta, una riña tumultuaria.