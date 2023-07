La llorona del 10 de julio de 2023

BUENA PARTICIPACIÓN

Y ayer fue la convocatoria para el disco Compacto. La realidad es que hubo buena participación, por arriba del 40 por ciento. ¡Ajoooo!

CANSADO PERO CONTENTO

Dice Blandoncito que regresó a su casa “con el cuerpo molido y el corazón contento”. Que tuvo una gran convivencia, calentando motores para el 23 de julio. La parranda fue buena por su cumpleaños en la casa de Yopo Barranco ¡Ajoooo!

ABADERAMIENTOS ALGARETE

Me mandan esto: “Remal en AMP Cigarrete, al decir públicamente que los medios desinformamos y no hablamos con la verdad. Al parecer se olvidó que precisamente él está demandado por varios enredos por no andar con la verdad ni rendir cuentas claras”. ¡Ombe!

FUE PEPÉ

Que ahora todos tienen la culpa del tema abanderamiento, los astros, planetas, barcos viejos, menos él y su jefe. Tanto así la importancia que hasta Argentina vieron al arquitecto jugando con nieve. ¿Regresará? ¡Santo!

LO QUE NATURA NO DA…

Me dice esto: La oficina de Planificación de la UP citó, de manera urgente, tanto al decano como a la vicedecana de Comunicación. A ambos les halaron las orejas porque solamente han ejecutado el 30 por ciento del presupuesto durante los seis primeros meses del año. ¿Cómo puede ser calificado este fenómeno? ¿Desidia? ¿Ignorancia? ¿Incompetencia? ¿O todas las anteriores?

LA INVESTIGACIÓN

Una investigación exhaustiva de OCCRP, Ojo Público, Armando.info y Le Monde, fechada 5 de julio de 2023, resalta lo siguiente: “El sector inmobiliario francés de alta gama ha atraído durante mucho tiempo fondos ilícitos”.

LA INVESTIGACIÓN II

Y añaden: “El análisis realizado por el equipo y los socios de América Latina de OCCRP muestra cómo presuntos lavadores de dinero, funcionarios acusados de corrupción y otras figuras dudosas han comprado propiedades en París y en otros lugares”. ¡Santo padre!

TIRAN LA PIEDRA Y ESCONDEN LA MANO

Que los estudiantes se paren firmes en sus inquietudes que son justas, porque algunos padres de familia con linea política partidista y docentes gremialistas, azuzan para fomentar el caos y lanzar mensajes llenos de odio.

NO HAY CORVINA

Me dicen que los panameños nos enfrentamos a una preocupante escasez de corvina y otros tipos de peces en nuestras aguas adyacentes. Esta situación se debe a la gran cantidad de permisos que se han otorgado a empresas chinas que operan en nuestras aguas jurisdiccionales y en la denominada zona económica. ¡Santa mojarra!

TRAPITOS

Por los lados del toro guapo, los vínculos entre el “rey malechor” y Beto Banco, son cada día más fuertes. Mientras Beto contrata la $eguridad del rey, éste le construirá con fondos del Estado, una policlínica a Beto dentro de su ciudad. ¡Santa Mónica nos agarre confesados!

EL CASCABEL A LA GATA

Dice que el Tribunal Superior de Colón admite y concede Amparo de Garantías Constitucionales a favor de William Siem, pero hace más de un año y la juez de garantías ha hecho oídos sordos y no ha levantado las medidas cautelares impuestas en su contra.

EL CASCABEL A LA GATA II

Que a pesar que el Tribunal Superior, en su fallo la declaró impedida para conocer sobre los casos de William Siem, la juez de garantías de Colón, ha mantenido el conocimiento de los mismos. ¿Qué verdadero interés tiene la juez de garantía, en los casos de William Siem, para desconocer la orden del Tribunal Superior?