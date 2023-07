La llorona del 21 de julio de 2023

LÍNEA DE APUESTAS

La campaña política se pone cada vez más buena. Ahora hay apuestas a ver qué porcentaje sale a votar por Blandoncito. El exalcalde quiere 90.000 personas votando por él, pa sacarle la lengua a Rómulo. ¡Ataja!

INVERSIÓN GRINGA

Para los que decían que los gringos no invierten aquí, el GobierNito acaba de firmar un acuerdo con los fulos para la fabricación de chips. La propia secretaria de Comercio vino a Panamá para el anuncio. ¡Ajooo!

LOS CHIPS

Dice que lo que van a hacer es un análisis de lo que ya tenemos y con qué gente contamos, para empezar el montaje de las plantas. Que la Universidad de Arizona es la que va a dar el conocimiento pa esta vaina. ¡Aplausos!

OLA DE CALOR

El Niño nos viene con todo. Hay varios lugares del arco seco en que no llueve nada de nada. Y para rematar, la ola de calor es tan brutal que ni se siente el aire acondicionado.

OLA DE CALOR II

Pero nosotros somos chicha e piña al lado del golfo Pérsico, donde las temperaturas han alcanzado 66 grados centígrados, el límite que puede soportar un ser humano. ¡Ay padre!

OBSERVADORA

La OEA designó a Isabelita, la mancuerna de Pacha (corrupto designado 2), como jefa de misión en las elecciones de agosto en Ecuador. ¡Ajoooo!

MUERTE CRUZADA

El proceso electoral de agosto obedece a la decisión de Lasso de invocar en mayo pasado la “muerte cruzada”, un mecanismo constitucional que le permitió disolver el Parlamento y pedir que se convoque a elecciones presidenciales y legislativas extraordinarias.

SELECCIÓN

La Concacaf eligió el once ideal de esta región futbolística y entre ellos hay cuatro panameños: Coco Carrasquilla, Fidel Escobar, Edgar Bárcenas e Ismael Díaz. ¡Aplausos!

HUELGA

Dice que lo que tiene trancao el acuerdo entre los médicos y la CSS es que de los seis puntos, en cinco ya han llegado a consenso, menos en la destitución del subdirector del hospital regional, cuyos colegas no lo quieren ni en pintura. ¡Mi madre!

SE LO LLEVÓ

Un hombre en Tonosí de Los Santos se convirtió en una víctima del virus hanta. Mejor coja las cosas con seriedad, porque entre el hanta, la influenza y el bichito de la covid-19, parece que hay una estrategia de ataque sin cuartel. ¡Cara...mbola!

LA MULTA

El banco estandarte de los pulcros alemanes, el Deutsche Bank, fue multado nuevamente por la Reserva Federal de Estados Unidos. Así lo reporta The New York Times, bajo la pluma de Mathew Goldstein, del 19 de julio de este año. La friolera de 186 melones para este banco que no sale de escándalo en escándalo y que lleva pagados billones de melones en multas por prestarse para lavar dinero.

SIN PELOS EN LA LENGUA

El primer ministro de Bahamas, Philip Davis, le dijo a la UE lo que nuestros gobernantes no se atreven. En plena cumbre UE-CELAC les dijo que incluían a Bahamas injustamente en sus listas negras, pero no aplicaban los mismos criterios a las jurisdicciones norteamericanas o europeas.