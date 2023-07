La llorona del 29 de julio de 2023

DÍAS DE DE DEFINICIÓN

Por Santiago dice que Samid, importante cuadro de Rómulo, decidió abandonar ese barco. Hasta ahora no se sabe qué otra tolda cogió. ¡Santa Cachimba!

NO SUBIÓ LA LOMA

Ahora sí cuadra la vaina. Beby Valderrama anunció que se baja, porque dice que busca impedir la reelección del hombre del sobre amarillo. La vaina es que no alcanzó las firmas para candidatizarse para diputado por Chame y San Carlos por libre postulación. ¡Mejeto!

PREDICCIÓN ACERTADA

La Llorona lo previó, cuando veía venir con fuerza la inscripción del independiente Roberto Zúñiga en el circuito 8-4, por la coalición Vamos. Hoy es su exitoso cierre de precampaña. Dice un tío orgulloso que "está en marcha el relevo de la juventud preparada". ¡Ajoooo!

GÉNESIS ALBOROTÓ EL CONGO

El ambiente político por la Alcaldía capitalina está en modo alboroto. Los de la tercera edad y la mayoría de los hombres varones machos masculinos, la ven como una diosa caída del cielo. Varios pre-candidatos del cartel de los Feos quieren desistir para ser su vice alcalde. ¡Cara... mbola!

ALEMANES

Reuters, el día 24 de julio de este año, reporta que no es hasta 2024 que el gobierno alemán establecerá una agencia (FBFI) para supervisar el lavado de dinero en y desde su sistema financiero. A pesar de que Deustche Bank, el banco estandarte alemán, está en todos los escándalos de lavado de dinero desde hace décadas, no es hasta el año pasado que Alemania fue criticada por GAFI por no hacer lo suficiente para combatir el lavado de dinero a pesar de ser uno de los centros de efectivo más grandes del mundo.

EL INFORME

Un informe publicado en Bloomberg el día 28 de julio compara las horas de trabajo promedio en los países desarrollados. Adivinen ¿quién trabaja menos a la semana? Francia con 30.1 horas semanales por trabajador. De un abogado a los franceses: el problema no son los impuestos que no pagan sus ciudadanos, ni es Panamá; es que son vagos. ¡Mi madre!

FIN DE SEMANA POLÍTICO

Este fin de semana es candela pura en materia política. Toto será candidato presidencial por País y Lombana también. Además saldrán los tres candidatos por libre postulación que serían Zulay, Maribel y Melitón.

CREDENCIALES

Blandoncito recibirá las credenciales como candidato presidencial el lunes al mediodía día. Será en la sede del Tribunal Electoral.

PARA RECORDAR

Los precandidatos electos en las elecciones internas del Partido Panameñista, deben recordar que los artículos 240 y 241 del Código Electoral y el artículo 171 del Decreto 29 de mayo de 2022 establecen que los precandidatos y candidatos proclamados deben presentar su informe dentro de los quince (15) días calendario siguientes a la elección primaria correspondiente a cada partido. ¡En guerra avisada no muere soldado!

CABREO

El que se cabreó fue Rómulo con el proyecto de presupuesto general del Estado, el más elevado de la historia. Cuestiona los 32 mil melones, cinco mil más que el de 2023, en momentos de campaña electoral. ¡Mi madre!

CORRIENTAZO

Por acá Naturgy y Ensa nos quieren meter un aumento por la electricidad, por España obligaron a Naturgy a pagar 41,5 millones de euros por manipular el precio de la luz en Madrid. La multa es de 6 millones y la compensación por 35,5 millones para resarcir el daño a los consumidores que pagaron de más por la electricidad para que la empresa maximizara ganancias. ¡Santo padre!

ROMPIERON PALITOS

La UNEP y UNECEP anunciaron esta tarde que no van a participar en la mesa ampliada de gremios, que además conforman AEVE, ASOPROF y AMIA. Con la decisión se rompe la alianza que mantenían estas agrupaciones gremiales de docentes.