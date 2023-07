La llorona del 30 de julio de 2023

OTRO MÁS

Toto se convirtió ayer en candidato presidencial. Dijo: Sí a la familia concebida del matrimonio entre un hombre y una mujer. Un sí rotundo a la Constituyente y un combate frontal contra la corrupción. ¡Ajooo!

VUELVE AL NIDO

Dicen que La Bombaza, que ahora que no logró la candidatura por libre postulación, se muestra dispuesta a conversar con el candidato presidencial del partido Panameñista, José Isabel Blandón, y analizar sus propuestas.

CARAJAZOS

A propósito de La Bombaza, también le mandó sus carajazos a la dirigencia ñame. “Yo creo que ellos quedaron claro que el liderazgo del circuito 8-6 hoy día ya no lo hay y es un circuito que decide elección tanto para la Alcaldía como la Presidencia de la República”. ¡Cara...mbola!

LE SALIÓ LA BRUJA

Me dicen que a Samid le salió la bruja en Santiago con el Disco Compacto. Pidió de todo. Ya estaba postulado a diputado, pero dijo que no quería correr para alcalde, pero que le dieran la postulacion a él, para luego el bajarse y negociarla. Se le dijo que no. Amenazó con renunciar a la postulación a diputado si no se le daba la alcaldía y le dijeron que si es para bajarse y negociarla, no.

VACANTE

Tras el pataleo de Samid, ahora el Tribunal Electoral comunicó que la candidatura a la diputación por el 9-1 está vacante y también la suplencia. Parece que el lere lere fue grande que Samid terminó renunciando.

REUNIÓN DE GAVILANES

Ayer hubo otra reunión de gavilanes en El Valle. Estuvieron Raúl Montenegro y Enrique de Obarrio. También un Ricardo y un Motta, y el Sheriff de El Valle, Raul Arias de Para.

EN LA CHIROLA

Por Colombia, mientras Petro añora a Panamá, la Fiscalía de su país metió en la chirola a su hijo Nicolás Petro y a Daysuris del Carmen Vásquez Castro, su exesposa, por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ¡Ay padre!

LA REACCIÓN DE PETRO

“Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. A mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su caracter y pueda reflexionar sobre sus propios errores”.

TIKI TAKE

Todavía no ha comenzado la vaina y ya hay tiki take entre Willy Bermúdez y Edison Broce. Este último le puso a rodar una propaganda que no le gustó a Willy, quién lo denunció ante los Tres Mosqueteros del TE.

POR EL MOMENTO

Ante la denuncia en el TE, Broce escribió: “Bajé temporalmente el vídeo sobre el gasto millonario en campañas políticas porque un candidato de partido se sintió aludido y me denunció. Señala que mi publicación 'viola su dignidad humana'. Seguiremos trabajando duro, sin deber favores a políticos ni donantes de campaña”. ¡Ajooo!

NO SE BAJA

Dice el Trompo Gringo que mantendrá su candidatura para volver a la Casa Blanca aún si fuera declarado culpable y sentenciado en alguna de las investigaciones penales que se llevan en su contra. Que no hay nada en la Constitución que lo impida.