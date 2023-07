La llorona del 31 de julio de 2023

DIEZ CANDIDATOS

Hoy amanecimos con diez candidatos presidenciales. El Loco, Gaby, Rómulo, El Muñeco, Blandoncito, Toto, Lombana, Zulay, Maribel y Melitón. ¡Santa Bárbara bendita, ya imagino esa papeleta!

SE RESTAN

Según las cosas, varios de estos candidatos no llegan al 30 de septiembre, porque se bajan para apoyar a otro. ¿Quién se baja por quién?, es la pregunta. ¡Ay padre!

LA PRIMERA ALIANZA

El Molirena de Pancho y el PRD de Gaby conforman la primera alianza oficial. El Molirena lo anunció ayer, que sigue en mancuerna con los perredistas a ver si logran otro periodo más. ¡Ajooo!

SE LE SUMÓ

Y Crispiano limó asperezas y decidió apoyar a Gaby. Ayer aparecieron muy juntos en Coclesito, donde conmemoraron el 42 aniversario de la muerte del general Omar Torrijos. El Muñeco que Pasea también buscaba el apoyo de Crispiano, pero parece que éste prefirió apoyar a Gaby. ¡Cara...mbola!

LA QUE NO SERÁ

El que ya dijo con quién no va es Lombana. Dice que no se matrimonia con El Muñeco que Pasea, porque “Martín Torrijos es el continuismo del PRD, si Martín Torrijos gana las elecciones es el continuismo de Nito Cortizo".

METIENDO MANOS

Me mandan a decir que la mayoría de directores de colegios que está bajo investigación son gente jubilada. Estos cobran 4 veces al mes. La quincena del seguro y la del Meduca también. Con todo y eso le entran al bussines. Me pregunta el necio que ¿si los destituyen como sobrevivirán?

LA REMODELACIÓN

El que le está metiendo con todo es Rodrigo Serrano, el decano de la Unachi, quien quiere ver su facultad como la tacita de oro. Ventanas francesas y cortinas elegantes; salones acogedores y una nueva fachada en la entrada, además de otras vainas más para el disfrute de estudiantes y profesores. ¡Ajoooo!

LA OTRA ALIANZA

Esto dijo Juan Diego Vásquez en TVN ayer: “Sería irresponsable no reconocer lo que logró Ricardo Lombana. Formó un partido político sin clientelismo, con algunas personas sin pasado político, que es bueno. Sin duda hay una afinidad con MOCA. Si apoyamos a alguien para la Presidencia, la decisión será tomada por todos en Vamos”.

EL EMBUSTE DE SONÁ

Me mandaron esto: el ex yerno de un influyente ganadero de Soná, que éste no le ha aclarado aún a su nieta de que todo fue un embuste en 1999. Le fueron tres inútiles años subiendo escaleras en la Corte y luego una inmerecida diáspora de quince años en tres continentes.

PEREGRINOS

Por Lisboa, Portugal, hay como 700 peregrinos panameños que fueron a participar allá con la Jornada Mundial de la Juventud que se desarrollará desde mañana hasta el 6 de agosto.

FRACASO

Dice que de los 283 homicidios que se han registrado este año, 23 fueron víctimas inocentes, es decir, el 8.1 por ciento. Para el ex mayor Pipe Camargo, esto debe llamar la atención de las autoridades policiales, porque de ser cierto, es un fracaso de la política de seguridad pública.