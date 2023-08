La llorona del 5 de agosto de 2023

MOLESTOS

Los residentes de Paso Canoa en la frontera con Costa Rica no aguantan la gran cantidad de basura que dejan los migrantes en el lugar, así como los malos olores y gente durmiendo por todas partes.

LE ABREN PROCESO

Por Colombia, el Congreso decidió abrirle un proceso al presidente Gustavo Petro. Todo, a raíz de que el hijo del mandatario confirmara que dinero del narcotráfico ingresó a la campaña de su padre.

INHUMANO

Dice que a los pacientes del Oncológico que hospedan en el hotel Latino, los tienen en una situación inhumana, porque el edificio no tiene elevador y los pacientes convalecientes tienen que subir y bajar escaleras. ¡Así tampoco!

FIESTÓN

Dice que en la cárcel Nueva Esperanza en Colón se realizó una fiesta a todo meter. Desde boquitas y dulces, hasta guaro, música. Que la decoración era de primera y las autoridades carcelarias no supieron cómo entró toda esa vaina. ¡Santo cielo!

LLEGARON

Las chicas de la selección nacional de fútbol llegaron a suelo patrio este viernes, y de inmediato se activó el “modo taquilla” de algunos funcionarios para tomarse fotos con las jugadoras. Me contaron que Nito las recibirá en calle Cuarta la próxima semana.

NARCOTANQUES

Resulta irónico que mientras Gafi crucifica a Panamá, The New York Times del 1 de agosto tiene un artículo dedicado a los narcotanques de los carteles de la droga en México. Habría que preguntarle a Gafi ahora en octubre si para no estar en las listas hay que ser un narcoestado corrupto. Además, preguntarle si la plata de los carteles se lava sola o en bancos europeos como HSBC y Deutsche Bank.

EL INFORME

El 25 de julio de este año Tax Justice Network publicó un informe muy detallado de por qué la ONU debe liderar los esfuerzos de una convención global fiscal y no la OCDE: “En ausencia de un espacio estructurado de desarrollo de políticas globales, la OCDE ha asumido informalmente el manto durante los últimos 60 años, aunque nunca se constituyó para hacerlo...”.

EL INFORME II

Y agrega: “...Sus esfuerzos pueden ser visibles, pero no son representativos, no tienen un mandato legítimo para desarrollar una política fiscal internacional y sus políticas no han logrado asegurar un cambio sistémico”. ¡Hasta Cleto entiende, y es mucho decir!

SE BAJÓ

Parece que a Carlos Pérez Herrera no le gusta lo que vio y mejor buscará repetir como representante por San Francisco en la ciudad capital. Que decidió que es mejor no correr para diputado del 8-4, y en su lugar dejar el espacio para una alianza.

AMISTOSO

Panamá, tras el buen desempeño en la Copa Oro, quiere apuntalar las habilidades de sus jugadores y ahora mira a Sudamérica para foguearse. Se enfrentará a Bolivia en un amistoso el 27 de agosto.

NIÑOS MIGRANTES

Alarma por la cantidad de migrantes que está cruzando Darién. Pero más porque, según las autoridades, en 2023 han cruzado la selva de Darién poco más de 40.000 niños, cuyos padres se lanzan a esa travesía en busca de un mejor futuro y bienestar.

DOCUMENTAL

El ministro del Mida, Augusto Valderrama; el ministro consejero, Carlos Salcedo, y directores de entidades públicas del agro elogiaron un documental que les dio a conocer el expresidente de la Asamblea Nacional Elías Castillo, sobre cómo administrar crisis en una finca ganadera.