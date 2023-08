La llorona del 6 de agosto de 2023

CIERRES

Los indígenas amenazan con cerrar mañana en varios puntos la Panamericana en Chiriquí. Esperan que el presidente se pronuncié sobre la ejecución de algunos compromisos y acuerdos de proyectos carreteros.

DE TERROR

En Chitré hay un escándalo, porque un hombre mató a otro, pero resulta que entre ambos tenían un negocio con los turnos de médicos y enfermeras del hospital de ese lugar. ¡Diablos!

PRESUNTO ESTAFADOR

Me reporta alguien que por Coclé hay un hombre con cara de angelito alias Iván, que se dedica desde años atrás a “vender tierras con planos adulterados” y lo ha hecho reiteradamente y vive de eso. Ya le preparan demandas penales por estafa. Mejor que no le herede eso a sus hijos.

LA HORA FINAL

Mañana es el examen de los aspirantes a la idoneidad de abogado. ¿Ya tienen sus rosarios, mandas, trabajos espirituales, baños y velas encendidos para que las preguntas vengan suavecitas? ¡Ay padre!

LA HORA FINAL II

Un leguleyo de saco bien sudado dice que esos pelaos si no estudiaron que no se quejen porque los libros no muerden. Y por el contrario, ejercitan el cerebro.

MUCHA DEMANDA

La demanda por cocaína parece insaciable. Así empieza un artículo de The Economist de agosto 4, 2023. Colombia, miembro honorable de la OCDE y que no está en ninguna lista discriminatoria por lavado de dinero, produce el 60% de la oferta mundial. La pregunta obligada es: ¿adónde se lava toda la plata de la cocaína? Tierra llamando a GAFI.

CUENTAS CLARAS

Los gremios docentes han hablado alto y claro. Del presupuesto del 7 por ciento para la educación quieren más aumentos y más nombramientos docentes. No hablan de mejorar las infraestructuras escolares. Dicen que no son bien pagados.

CONDUCTAS INDEBIDAS

De cierto club cívico hay quejas, porque en el Valle de la Luna promueve chupatas celebrando el Día de la Cerveza así como candidaturas independientes. ¿Dónde dejaron la campaña de los valores cívicos?, se preguntan en el parque de Cervantes.

OLA DE CALOR

Según el instituto de Metereología, se mantiene un aviso de vigilancia por sensación térmica elevada en casi todo el territorio nacional. Las temperaturas estarían entre los 30.7 y 45 grados y humedad relativa entre 60 y 85 por ciento. ¡No sé deje joder del Sol!

SE ARREGLARON

Samid y Rómulo se arreglaron y fumaron la pipa de la paz. El actual alcalde en Santiago de Veraguas, Samid Sandoval, correrá a diputado por el CD, de la mano del candidato presidencial, Rómulo Roux.

BARBARIDAD

El Ministerio Público pide ocho años de cárcel para el “caricaturista” Educar, por supuestos daños sicológicos a la ex procuradura Kenia Porcell.

DE LA RED

Eduardo Lim Yueng twiteó: “Puedo estar convencido que el pseudo caricaturista es un idiota, aun así, creo que usar una figura penal tan seria como el maltrato psicológico, es banalizar la situación de mujeres que son víctimas reales de ese delito. Si es así, cada presidente va a demandar por cada chiste que se le haga”.