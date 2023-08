La llorona del 10 de agosto de 2023

LA ALIANZA IMPROBABLE

Me dicen que varios van a quedar boquiabiertos con la alianza improbable. Que las negociaciones van muy adelantadas y solo es cuestión de las últimas pinceladas.

ALIANZA QUE NO ES ALIANZA

También me hablan de una alianza que no es alianza. Que la vaina es que uno de los grupos sí corre, pero no para ganar, sino para retener. ¿Cómo se come esa vaina?

CASACIÓN EXPRESS

María Eugenia presentó a la Asamblea un proyecto de ley que busca agilizar el recurso de casación. Dice que es para ayudar a que no haya tanto hacinamiento carcelario y para ponerse a tono con la realidad judicial actual. ¡Ajoooo!

COFRADÍA

Francisca Ebel, de The Washington Post, publicó una nota en que se confirma que los países de la UE aún ayudan a rusos allegados a Putin a evadir sanciones. Cita a Yelena Isinbayeva que tiene el rango de mayor en el ejército ruso y allegada a Putin. Ella y su familia viven en propiedades valoradas en 3,2 melones en Tenerife, islas Canarias, España. Por su pequeña inversión recibió la residencia española. ¿Alguien ha visto a Gafi?

¡SORPRESA!

Ayer, Andreas Kluth, de Bloomberg, no lo pudo decir mejor: El desastre que se está produciendo en Níger se puede considerar bochornoso porque el golpe de Estado del 26 de julio es el contragolpe ante un occidente despistado: Ni Francia, antigua potencia colonial, ni EE.UU. lo vieron venir. Claro, si Francia está obsesionada, como quinceañera enamorada, en culpar a Panamá por todos sus males. ¡Cuide su tienda de uranio, mon ami!

DE RIPLEY

Hay una norma que señala que para poder inscribir una hipoteca en el Registro Público hay que tener varios paz y salvos, que incluyen el de Aseo. Resulta que en Coronado el Estado no ofrece ni brinda el servicio público de recolección de la basura, pero los bancos insisten en solicitar un paz y salvo por un servicio que no existe. ¿Bailamos ese trompo?

PAZ Y SALVO

Lo que recomiendan los ciudadanos es que el Registro Público únicamente exija paz y salvo por servicios que presta el Estado, porque como alguien se pregunta, ¿cómo se puede estar a paz y salvo por un servicio que no existe?

CON EL REY

Dice Maruja que recibió la visita del nuevo rey de la comarca Naso Tjër Di, Ardinteo Santana. Que fue a la sede del Meduca para tratar varios temas escolares, infraestructuras educativas, el Fondo Agropecuario y la instalación de tanques de agua, entre otros. ¡Creo que este rey le dará un golpe de Estado al rey en licencia!

SE DECIDIÓ

El abogado Cedeño finalmente se decidió y se unió al proyecto político de Lombana, que lo postulará en Moca como diputado. Se espera que además refuerce el bloque de voceros de campaña del partido en las próximas elecciones. ¡Ajooo!

HABLA PACO

Francisco 'Paco' Carreira anunció su apoyo a “los verdaderos independientes”, junto con el “Movimiento Unidad”. Por cierto, la agrupación logró postular a 14 candidatos a diputados, 27 alcaldes y 43 representantes de corregimiento.

CON COCOBOLOS

Parece que Lombana está haciendo colección de cocobolos. Primero sumó a Broce, quien quiere ser alcalde de la ciudad capital. Ahora sumó a Ernesto Cedeño, quien quiere ser diputado por el 8-4.