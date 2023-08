La llorona del 11 de agosto de 2023

POR GOLOSO

Dice que la detención del médico del Loco no tiene nada que ver con El Loco. Que fue por goloso y le metió mano al seguro gringo. ¡Ay padre!

POR GOLOSO II

También me dijeron que la mordida fue por 1,04 melones y que lo hizo con dos compinches, otro médico y una abogada. ¡Mi madre!

TRAMPOSA

Me cuentan que pillaron a una doctoranda de Comunicación de la UP, con un plagio descarado de su disertación doctoral. ¡Santo cielo!

BIEN UBICADOS

El presupuesto jugoso del Meduca para 2024 tiene a los serruchos afilados por los lados de Infraestructura y la Dirección General. No paran de conspirar, pese a sus pésimos trabajos que mantienen revuelta a la comunidad educativa. ¡Ay padre!

BUSCANDO PROTAGONISMO

Según un educador, hay unas dirigencias pequeñas que buscan protagonismo y quieren hacer ver que son aguerridos. Estos están llamando a parar desde este viernes, cuando firmaron todos un acuerdo cuya fecha para el pago es el 30 de agosto. Si ese día no hay respuesta, entonces si hay incumplimiento. ¡Antes no, mejeto!

NOT, NOT, NOT

El Gobierno del Reino Unido se resiste a las medidas para cerrar las lagunas en las leyes de transparencia empresarial hechas por algunos miembros de la Cámara de los Lores, con el objetivo de tomar medidas enérgicas contra el dinero sucio que pasa por Gran Bretaña.

NOT, NOT, NOT II

En una carta vista por el Financial Times, el gobierno dijo que se oponía a que la información sobre los beneficiarios de los fideicomisos esté disponible para el público sin una consulta por motivos de privacidad individual. ¡Ay, Cleto!

LOS COMPINCHES

Como mencionamos ayer, Francisca Ebel de The Washington Post publicó una nota en que se confirma que muchos países de la UE ayudan a allegados a Putin a evadir sanciones.

OTRO EJEMPLO

Otro ejemplo: la hija y el yerno de Boris Obnosov, jefe de la empresa Misiles Tácticos Corp. –que produce las bombas y misiles con que atacan a Ucrania hace un año– viven en Praga y tienen lujosas residencias y vehículos. Praga es la capital de otro honorable miembro de la UE y de la OCDE: República Checa. ¡Si ven a la gente del Gafi, me la saludan!

DERECHO, DERECHITO

La que tiró la casa por la ventana en la celebración del Día del Abogado fue la Facultad de Derecho de la Unachi. En una cena de gala regalaron todo tipo de obsequios al personal docente y administrativo. ¡Ajooo!

DERECHO, DERECHITO II

En la celebración del abogado con la participación de las autoridades universitarias y todo el personal de la Facultad de Derecho, docentes y administrativos elegían por aclamación al decano Roosevelt Cabrera y a la vicedecana Lilibeth Casasola, para que sigan conduciendo la Facultad de Derecho para el periodo 2024-2029. ¡Al que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija!

INCREÍBLE

La selección de baloncesto de Panamá podría no asistir al clasificatorio olímpico, porque no hay plata. Esto habla de una pobre gestión federativa. Y por otro lado, hay mucho billete para el Salón de la Fama.