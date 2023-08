La llorona del 16 de agosto de 2023

ALIANZA

Dice que aunque las vainas no son muy rápidas, los partidos CD, PAIS y Panameñista trabajan a todo vapor con la alianza. ¡Ajoooo!

ALIANZA II

Comenta alguien que Blandoncito sí quiere una gran alianza y que la conformen los cinco partidos. La vaina es que ese Panameñista, aunque ama a su PAIS y quiere dar un Cambio Democrático, anda por Otro Camino, y eso no los hace muy Popular. ¡Ataja!

JUNTITOS

Me dicen que el cocobolo Broce estuvo con Walkiria en un restaurante que queda cerca del Colegio Nacional de Abogados. ¿Será que la busca para suplente?

SERRUCHADOR VIP

El que no se cansa, pero de serruchar piso, es el semental del Meduca. Dice con alegría que pronto estará en la altura ministerial de la mano del león y del gato. Está fumando de la mala y le dijeron en Palacio que deje de estar ofreciendo puestos por el gusto. ¡Mejeto!

TERRIBLE

Un vuelo de la aerolínea Latam que viajaba de Miami a Chile, tuvo un aterrizaje de emergencia porque al piloto le dio un faracho y murió en pleno vuelo. ¡Santo cielo!

TERRIBLE II

Y como si fuera poco, un agente de la Policía Ambiental murió mientras se encontraba junto a otro compañero en una embarcación realizando patrullaje en el área protegida de isla Galeta. La embarcación recibió un golpe de una ola que los lanzó al mar y fue allí que encontró la muerte el agente policial. ¡Cara...mbola!

SORPRESA

Por Argentina los políticos tradicionales y no tradicionales ahora no saben cómo terminó Milei ganando las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO). Dicen que les pasó un elefante y no se dieron cuenta. ¡Ataja!

LANZANDO PULLAS

El que ahora está dándole duro al Grupo Aval es el presidente colombiano Gustavo Petro, quien recomendó usar mecanismos de cooperación con Estados Unidos y Brasil para establecer formas de reparación al Estado de Colombia. El Grupo Aval llegó a un acuerdo con los gringos y aceptó pagar 80 melones por sus travesuras con el maná brasileño. ¡Mi madre!

MOVIENDO EL ESQUELETO

Dice que el que anda por la ciudad capital es Rodrigo Serrano, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Unachi. Que anda buscando apoyo para ayudar en el desarrollo de su facultad. Que va con las manos llenas y hasta un bus de 30 pasajeros lleva en la chácara. ¡Ajoooo!

USANDO AL VICE

Me cuentan desde Colón que en un informe oficial se indica que un abogado de los M&M amenazó a un funcionario que ejecutaba una orden judicial, con que era primo de Gaby, y que podría hacerle mucho daño.

USANDO AL VICE II

Según el informe que reposa en la Corregiduría de Descarga del Municipio de Colón, el abogado trató de usar un supuesto parentesco con el candidato del PRD, para que no se ejecutara una orden de lanzamiento por invasor de un terreno que tiene dueño. ¡Así no es la vaina!