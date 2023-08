La llorona del 17 de agosto de 2023

NO EFECTIVO

A partir del 1 de septiembre la Autoridad de Pasaportes dejará de recibir efectivo, para dar paso a otras opciones al momento de pagar sus trámites en está institución.

AGUA Y ACEITE

Me mandaron esto: “Después de hablar mal del otro camino, al verse sin estructura y el fulano al verse sin candidato a la alcaldía por su bandera, el calvo y Lombanita hicieron alianza... Qué, ¿será que ahora sí se tragan?”. ¡Mejeto!

MANTEQUILLA

Dice que la suplente del candidato independiente a la alcaldía capitalina fue ficha del MOP y renunció porque no quería tapar huecos. Bonita vaina ahora que tienen la iniciativa de resolver el problema de la basura en la capital. ¡Santo cielo!

EL INFORME

De la ICIJ, del día 16 de agosto: Si los países más ricos del mundo son también los mayores facilitadores del abuso fiscal, ¿deberían establecer las reglas para todos los demás? Esa es la pregunta que los defensores se han hecho durante mucho tiempo sobre el papel dominante que la OCDE ha desempeñado en el ámbito fiscal internacional durante décadas. ¡Oye, Cleto!

EL INFORME II

“El proceso de la OCDE nunca ha sido global”, dijo Tove Maria Ryding, de la Red Europea sobre Deuda y Desarrollo. “Necesitamos que las negociaciones fiscales globales sean transparentes, justas y dirigidas por un organismo en el que todos los países participen como iguales”. La pregunta es, ¿Panamá está de acuerdo?

TAMBIÉN COMIÓ

Dice que hay un informe gringo que afirma que Santos comió del maná brasileño. Y hasta le tenían un apodo muy curioso. ¡Santa Bárbara bendita!

TAMBIÉN COMIÓ II

Que a Santos se le denominó “Colombian Official 3” y recibió 3,4 melones del maná brasileño. Parece que el hombre seguirá los pasos de Cachaza y de Aglia. ¡Mi madre!

BAJÓN

También dicen que Fitch podría degradar la calificación de los principales bancos de EE.UU. Que sería una rebaja de 'AA-' a 'A+', lo que obligaría a la agencia de calificación crediticia a revaluar los ratings de más de 70 entidades bancarias estadounidenses.

MALA MEMORIA

Alguien me dice que parece que al diputado de Colón se le olvidó que cuando inició su gestión, no había mayor crítico de las administraciones de los dos presidentes anteriores que él. Y de ñapa, culpa a los medios de la mala imagen que tiene, después de cuatro años y pico de no hacer nada por su provincia desde su curul en Calidonia.

MALA MEMORIA II

Lo peor de este ser es que ni siquiera sabe que los diputados al Parlacen salen de una lista cerrada que escogen los partidos políticos. No van a primarias, no hacen campaña, por ende no gastan dinero en ello. Será mejor que tome algunas clases con los expertos de la política criolla, antes de hablar en el período de incidencias.

AL QUIRÓFANO

El laureado poeta y escritor panameño Héctor Miguel Collado pasará este jueves por una delicada operación. Confiamos en que saldrá bien, y que volverá a deleitarnos con su magnífico genio. ¡Fuerza, compa!

SORPRESA

Que un politólogo analista decía en una reunión que ya se conoce quiénes son los candidatos a la alcaldía capitalina, pero en el análisis dice que todavía falta el candidato del partido Alianza, que cuidado porque ya escuchó que hay una sorpresa ¡Ajooo!