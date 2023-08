La llorona del 25 de agosto de 2023

COJA ESE TROMPO

El expresidente Donald Trump dice que si vuelve a la Presidencia gringa, expulsa a los chinos del Canal y a su paso dijo que nunca nos debieron entregar la vía. ¡Mi madre!

ALIANZA

Me hablan de una muy, pero muy probable, alianza entre dos partidos de los grandes. Eso sí, que la vice sería mujer. ¡Santa cachimba!

ROTURA

Dice que ahora están recogiendo los escombros de la alianza entre el Disco Compacto, los ñames y PAIS. Que las llamadas van y vienen y no se sabe si habrá dos candidatos por separado o si realmente se unen entre ellos. ¡Cara...mbola!

SEGUIRÁ CERRADO

El presidente reiteró que el tapón de Darién no será abierto mientras él esté en el poder. El problema ya no es si se abre o no, lo es la gran cantidad de migrantes irregulares que vienen desde Colombia, y cómo los delincuentes han hecho de esto una forma de lucro con el dolor humano. ¡Allí es que está la vaina!

PREOCUPANTE

Hablando de migrantes irregulares, más de 307.000 han pasado por la selva de Darién este año, y no se ve cómo detener esto, ante la mirada de soslayo de los organismos internacionales y los vecinos del sur. Los daños al medio ambiente en el lugar ya son irreversibles.

PREOCUPANTE II

Dice Samira que si para la pandemia se cerró la frontera con Colombia, y que es cuento eso de que no puede cerrarse, porque ya se hizo, y que Panamá ya asumió su cuota en asistencia humanitaria con los migrantes irregulares. ¡Se tenía que decir, y se dijo!

SIMULACRO

Lo del simulacro que se hizo en una entidad bancaria del Estado, permitió ver qué hace la Policía Nacional en una situación comprometida donde existan rehenes. Lo malo fue la carpa con sillas en el lugar para los invitados. ¡Eso, en la realidad, no pasará jamás!

EL PARTIDO

Para el 27 de septiembre, el Houston Dynamo, del panameño Adalberto Carrasquilla, chocará con el Inter de Miami, donde milita el argentino Lionel Messi. Mostrando un excelente nivel de juego, "Coco" Carrasquilla tendrá un duelo aparte en el medio campo con el campeón del mundo. ¡No me lo pierdo por nada!

CONCLUSIONES

El documento de conclusiones de la Cumbre UE-CELAC en Bruselas de este año es un monumento a la yerba que comen las vacas, digna de un filósofo del patio. Solo tienen que ver la alta demanda de drogas que hay en la UE. Una vez más la diplomacia panameña deja pasar otra oportunidad de mostrar su dignidad y que Panamá es un país soberano ante la Unión Europea y demás miembros de América Latina.

VOTACIÓN CHAMA

La Comisión Nacional de Primarias de Venezuela se reunió en la ciudad de Panamá con el fin de garantizar que por lo menos 5.781 electores puedan votar. ¡Ajoooo!

ARROZ POLÍTICO

Me cuentan que por Santiago de Veraguas hay un trepa que sube con el presidente de los arroceros, que quiere que investiguen a un productor que fue el que le ganó en primarias. Ojo con estas cosas. ¡Cara... mbola!

ASÍ TAMPOCO

Injusto fue el ataque de Blandoncito contra La Lupe Castillero. Su molestia personal, por una falta de coordinación entre compañeros de viaje, no justifica lastimar a una profesional de periodismo. Mejor es que revisen sus pasos, se organicen internamente y para la próxima hagan las cosas como deben hacerse, profesionalmente.