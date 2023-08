La llorona del 27 de agosto de 2023

QUE AFILEN BIEN

Alguien que sabe de estas vainas, le manda a decir a los chinos de la tuneladora que perforará debajo del Canal, que afilen bien las cuchillas, porque hay sorpresas allá abajo. ¿Y esa vaina?

QUE AFILEN BIEN II

Que el área elegida para su construcción presenta una roca extremadamente resistente que incluso frustró los intentos de los daneses durante su proyecto de ampliación. Bueno, solo el tiempo dirá cómo se desarrolla esta situación.

¿Y EL CALICHE?

Otro aspecto de interés será la gestión de los materiales excavados durante el proyecto. ¿Serán arrojados irresponsablemente en la bahía de Panamá, como ha ocurrido en el pasado, o se utilizarán para rellenar áreas que luego podrían ser utilizadas para construir puertos u otras infraestructuras?

¿Y EL CALICHE? II

Además, surge la pregunta sobre quién se beneficiará de la venta de esos materiales, ¿será el Estado o alguna entidad relacionada con el gobierno actual, o algún juega vivo?

INCREIBLE ,PERO CIERTO

Me mandan a decir que hay médicos que hace un año aprobaron el examen de certificación y hasta el sol de hoy no han sido nombrados. Después no queremos que se nos vayan del país los cerebros que con tanto sacrificio se preparan en esta importante carrera. ¡Pela el ojo Minsa!

MONUMENTO Al VANDALISMO

El busto erigido en honor al almirante Cristóbal Colón, localizado en el cruce de la avenida 12 de Octubre con la Ernesto T. Lefevre, se ha convertido en objetivo de reiterados actos vandálicos, dejando en evidencia el nivel cultural de algunos, y la falta de vigilancia de otros.

SIN GASOLINA

Me cuentan que hay varias campañas, grandes y chiquitas, que se les está acabando la gasolina. Que los donantes cerraron el grifo hasta ver qué pasa después del 30 de septiembre.

EL MAREO DE COLOMBIA

Dice el gobierno del em-Petro-lao que la solución migratoria tiene que ser transnacional. Que esa vaina no es solo un asunto de los colombianos y panameños y por eso no pueden parar la marejada de gente. ¡Santa Cachimba!

CON FIRMEZA

Dice Pipe Camargo que con Colombia hay que actuar ahora con firmeza. Como está la situación de desbordada hay que aplicar un “manejo de crisis creíble” que envíe mensajes de firmeza. Ya pasó el tiempo de aplicar, lo que fracasó, el escalón de fuerza de menos a más. Reuniones etc...Ahora es al revés, de más a menos.

ALIANZA IMPENSABLE

Me mandan esto: Parece que habrá sorpresas y muchos quedarán patidifusos. Sigan de cerca los acontecimientos. No son todos los que van ni los que se unirán. ¡Mejeto!

CALENTURA

Exjuez de niñez recibió la medida cautelar de detención provisional por los delitos de violencia de género, acoso sexual y actos libidinosos en perjuicio de seis funcionarias del despacho en donde laboraba. Dice que todos tenían que caminar recostado a la pared. ¡Mi madre!