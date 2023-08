La llorona del 28 de agosto de 2023

A TODO VAPOR

Me hablan de que la gente de RM mandó el viernes a un equipo donde la gente de Blandoncito, con ganas de entablar conversaciones para una alianza. ¡Santa cachimba!

A TODO VAPOR II

También me dijeron que los del Otro Camino se reunieron ayer con la gente de Blandoncito. Que todas las conversas marchan a todo vapor, incluyendo la impensable. ¡Ataja!

LA CARTA

La Cámara de la Construcción le mandó una nota al presidente de la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, avalando su posición de que en toda obra debe prevalecer un ingeniero, un arquitecto o bien una empresa con personal idóneo para salvaguardar la seguridad humana. ¿Y quién quería eliminar a estos profesionales pa, ahorrar plata?

LA GRAN COMILONA

Me dicen que el pasado viernes, luego de concluir un consejo de centros regionales en la facultad de Comunicación Social de la UP, dos administrativas casi se agarran a los puños con las trabajadoras de aseo porque se disputaban 15 platos de comida que sobraron de esa reunión. ¡Que la pobreza no se note!

LA GRAN COMILONA II

Pero una semana antes, en la misma facultad, se celebró un congreso de escritores. Que Meche, en un claro conflicto de interés, tomó el dinero público, para ella misma cocinar un arroz pollo que le dieron a los participantes de ese cónclave. Lo que no sé es si la gente se comió el arroz con pollo. ¡Dios del Verbo!

ALO STROETSCH

Mucha preocupación en Bocas del Toro con la empresa de envío de dinero, ya que las transferencias, los beneficiarios no las reciben inmediatamente y que tienen que esperar hasta ocho días, porque dicen que el dinero va por carretera. Pero en Bocas del Toro hay muchos bancos. ¿Cómo se come esa vaina?

NO SE ENTIENDE

Alguien comenta que Panamá exige visa autorizada por el Consejo de Seguridad a 60 nacionalidades por un lado y por el otro, permite la entrada de ilegales con la frontera/selva abierta. ¿Quién entiende esta contradicción?

LO QUE FALTABA

La tormenta que pasó a huracán, Franklin, todavía sigue causando impactos y ahora nos viene otra tormenta tropical, la tal Idalia y dice Sinaproc que tengan cuidado, porque hay riesgos para algunos sectores montañosos y marítimos del país.

DOBLE CHEQUE

Dice que hay un odontólogo que cobra doble salario, tanto en el MINSA como en el Seguro. Y la vaina suma seis mil en cada lado. ¡Mejeto!

REMOZANDO

Dice que ya iniciaron los trabajos de remoción de baldosas e instalación de un nuevo portón, para reforzar la seguridad de la facultad de Comunicación Social de la Unachi. Además, dice que se implementará un nuevo sistema de drenaje para evitar acumulación de aguas. Que la vaina va a quedar como ¡tacita de oro!

POR POQUITO

Dice que en la madrugada de este sábado, en Costa Rica, 29 migrantes resultaron con heridas luego de que un autobús cayera a un guindo de 20 metros en la localidad de San Ramón de Alajuela (centro).

HACIENDO PLATA

Dice que el Trompo gringo desaprovechó convertir algo malo en bueno. Hasta ahora, la campaña de Donald Trump, dice que ha recaudado 7.1 melones vendiendo afiches, camisetas y cuanta vaina con el fichaje del ex presidente.