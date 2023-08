La llorona del 29 de agosto de 2023

REÍDOS Y...

Me cuentan que en una campaña estuvieron el sábado muy reídos y celebrando con vino y whisky, la conformación de una alianza de esas impensables... ¡Santa cachimba!

BARDAS EN REMOJO

Desde ayer y hasta hoy los gringos del Departamento de Defensa de Estados Unidos están conociendo la política de los estamentos de seguridad panameños, la ACP y la AMP para la seguridad portuaria aérea, marítima y terrestre, y cómo estas entidades trabajan en conjunto para mantener estas zonas seguras.

BARDAS EN REMOJO II

Esta reunión no es casualidad. La lectura es que los gringos están preocupados por la seguridad marítima regional, por eso vinieron a ver qué se está haciendo y si está bien y cómo lo pueden hacer mejor.

BUMERÁN

El banco estandarte holandés ABN AMRO ha sido multado tantas veces por faltas en políticas de blanqueo de capitales, que ahora sus accionistas exigen una restitución de 199 millones de euros. El abogado Q. Bongaerts de la firma Birkway representa a inversionistas que reclaman, porque la laxitud del banco en sus políticas les ha costado la suma antes mencionada en el valor de sus acciones. ¡Mi madre!

BUMERÁN II

Lo curioso es que Países Bajos es miembro de la OCDE y de la UE, pero es reconocido paraíso fiscal y productor de drogas sintéticas. Pero Panamá... en las listas. ¡Tierra llamando a Gafi!

HASTA LUEGO

Falleció el ingeniero Héctor “Tito” Ortega García, padre del director general del Metro de Panamá. Héctor “Tito” Ortega fue ministro de Obras Públicas y llegó a dirigir la Capac. ¡Paz a su alma!

DIFICULTAD

Comenta alguien ¡lo difícil de formar alianzas para las elecciones de 2024! La última negación se la dio Juan Diego a Otro Camino. Por ahora, solo el PRD y Molirena tienen algo concreto. El tiempo pasa y, al parecer, todos quieren ser cabeza de ratón, y no cola de león. ¡Ay padre!

CONSEJO

Al candidato a la alcaldía de la capital ahora le llaman “El Krilin”, porque llegó vestido del personaje de Dragon Ball Z al Comic Con Panamá. Una forma curiosa de promocionar su candidatura. La vaina es que los menores de 18 años no pueden votar en 2024.

CANCELADO

La Universidad de Panamá anunció la cancelación de la muestra de cine gay que iba a estrenar el lunes en el Cine Universitario. Los organizadores dijeron que el evento fue cancelado “por causas de fuerza mayor”.

FRONTERA

La jefa de Migración pidió el cierre de la frontera con Colombia, ante la crisis de la migración irregular. 330.000 ya han pasado por la selva de Darién, y no se ve por dónde se le pone freno a la situación. Por EE.UU le han puesto serpentina a la frontera y acá sugieren hacer lo mismo.

HUEVOS

Mientras los avicultores dicen que no hay desabastecimiento de huevos, en varios supermercados el popular producto no se encuentra en las estanterías. Pasa una de dos cosas: o en realidad no hay huevos, o alguien trabaja con la especulación ¿Qué pasó Acodeco?

COMPARACIONES

Kahiser Lenis tuvo un gran estreno con la selección panameña de fútbol. Le metió dos goles a Bolivia, y se vio como un delantero a tomar en cuenta para los próximos torneos importantes. Eso sí, compararlo con Romario, con solo un partido en la selección es soplar el globo. No hagan eso.