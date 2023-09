La llorona del 4 de septiembre de 2023

SEMANA CLAVE

Parece que esta semana es clave para las posibles alianzas. Dice que Blandoncito recibe más llamadas que pulsaciones del corazón. ¡Ajooo!

BERIBERI

Dice que a más de uno le dio el beriberi, con las negociaciones que está teniendo la gente de la ñamura. Que que a unos les dio diarrea, la posibilidad de la alianza del Panameñista con el PRD. ¡Ataja!

DENUNCIA

Dice Camacho que “en mi condición de Secretario General de Realizando Metas (RM), presentaré mañana lunes 4 de septiembre, a las 10:00AM, en la Dirección de Organización Electoral, denuncia por la campaña sucia, en contra de nuestro candidato presidencial Ricardo Martinelli, lo cual constituye violacion a la veda electoral de campaña y al pacto ético digital”. ¡Ajoooo!

USA Y VENEZUELA

Dice que la Casa Blanca ha confirmado el interés de Estados Unidos en negociar con el gobierno de Venezuela e incluso de levantar las sanciones impuestas al país latinoamericano siempre y cuando se garantice que haya un proceso de elecciones libres.

LA CONDICIÓN

Eso sí, USA ha dejado en claro que la ruta es electoral. No es el cambio de régimen. Es dejar que los venezolanos decidan. "No imponer un resultado a la dirección del país". ¡Cambio de estrategia!

TARIFAS PORTUARIAS

Me cuentan desde Colón qué hay preocupación en la logística por culpa de una línea naviera UNO y su gerente el eterno ex de gremios, por ser los únicos en oponerse a cobrar todo los servicios y no que el transportistas haga de cobrador. Viene paro y cierre dicen

ENCUESTAS

Según el Tribunal Electoral, solo hay registradas en esa entidad, seis encuestadoras: Gallup Panamá; OMG, SA; Doxa Panamá, SA; Promociones Estratégicas, SA; Gismo Services, SA; y Mercadeo Planificado, SA. ¡Lo demás es chimbo!

ORGULLO NACIONAL

La actriz Clara Tristán, egresada de la Escuela de Teatro de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá, se convirtió en la primera actriz panameña en ser seleccionada como miembro permanente del Actor's Studio de Nueva York. ¡Aplausos!

FRENAN GOLPE

Por Guatemala, el partido Movimiento Semilla del recién electo presidente Bernardo Arévalo de León, fue suspendido, lo que hizo sospechar del inicio de un golpe de Estado. La vaina fue que ayer el Tribunal Electoral de Guatemala revocó la suspensión y llamó a acatar la voluntad popular. ¡Ay padre!

NO SE AGUANTAN

Por Coronado, los residentes no aguantan a los ladrones. Se llevan cables, enseres y cuanta cosa. Piden más vigilancia policial, porque la que hay no da pie con bola.

OLEAJES

Los oleajes en el Pacífico han causado severos daños en Veracruz, Farallón y en Taboga. Los daños son serios, sobre todo en Taboga, que se ha afectado el muelle que sirve para entrar y salir de esa isla. ¡Santa cachimba!

GAFI

Hoy inicia la visita “in situ” de la gente del GAFI, para ver si Panamá cumple con los 15 puntos que le permitirán salir de la lista gris. La visita se extenderá hasta el jueves 7 de septiembre.