La llorona del 23 de septiembre de 2023

CIUDADANÍA

Me mandan a decir que la nacionalidad estadounidense de Rómulo era derivada y no adquirida. Que por lo tanto, la doble nacionalidad nunca le suspendió derechos ciudadanos y no tenia porqué rehabilitar nada.

SABROSO

El pasado jueves pillaron en el restaurante Le Bistrot a Samuel Lewis Navarro, del equipo del Team Martín, en ameno y suculento almuerzo con nada más y nada menos que el Dr. Camilo Alleyne, vice de Gaby. ¡Sabroso!

PREGUNTA IMPORTANTE

OCCRP reporta el 22 de septiembre que el sancionado oligarca ruso Roman Abramovich posee una colección de arte valorada en mil millones de melones. ¿Qué galería o intermediario vendió esos activos que sirven para lavar dinero?, y ¿qué bancos participan en este tipo de transacciones? Buena pregunta para el Gafi.

ABANDERADA

La que será abanderada de las fiestas del 10 de noviembre en La Villa de Los Santos es la diputada Mayín Correa. Los actos protocolares se celebrarán en la casa sede en Villa Guadalupe via principal.

¿EL O LA?, ES LA PREGUNTA

Mañana, a partir de las 9:00 en el salón Centenario, del hotel El Panamá, el partido Realizando Metas llevará a cabo su Directorio Nacional donde se escogerá el o la vice que acompañará al Loco en la contienda de mayo.

¿SE CONFUNDIÓ?

El alcalde de Colón planea usar fondos de la descentralización para un programa Visión 2020 en varios sectores de la ciudad. Lo malo es que llevarán a 5 obstetras, dicho por el mismo alcalde, en lugar de 5 oftalmólogos. Quiero pensar que fue confusión, y no ignorancia.

ALIANZA

El rumor de que el candidato panameñista a la Alcaldía de Panamá se unirá con el exaspirante a la Vicepresidencia de la República por Cambio Democrático en 2019, es cada vez más fuerte. Este fin de semana podría darse un anuncio en este sentido.

DESORDEN

En la piquera del Metrobús hacia Amador, el desorden es increíble. No hay manera de controlar a tanta gente, taxis pirata, buses de diversas instituciones y hasta vendedores de comida. Y eso que a un costado está la unidad policial de control de multitudes.

INCÓMODO

Para un adulto mayor es muy incómodo ir a un restaurante y solicitar el descuento al que tiene derecho por ley. Lo peor es que es la última persona a la que atienden, y eso, si es que les da la gana a los meseros que, por cierto, no son panameños.

NO FUE NOMINADA

La anotación de Marta Cox en el Mundial Femenino 2023 no apareció entre las nominadas al mejor gol para el premio Puskas. Soslayar la primera anotación panameña en un Mundial femenino, y la clase de joya que resultó, es una cachetada de la FIFA a nuestro balompié.

BOLA NEGRA

Al 'Mechiblanco de San José' no le permitieron presentar su arte folclórico en el Festival de la Mejorana 2023. Es triste que una cuestión comercial empañe el tradicional evento. Se trata de un precedente negativo para la libre competencia en el país.

CASI LISTO

Los trabajos de remodelación del estadio Juan Demóstenes Arosemena tienen un 95% de avance, lo que significa que la obra podría utilizarse en la próxima temporada del béisbol nacional. Ojalá y la inversión de varios millones de dólares reciba el mantenimiento adecuado, y no se pierda, como otras tantas en el deporte panameño.