La llorona del 5 de octubre de 2023

LA VICE

Hoy los Mosqueteros del TE deben decir cómo queda la candidatura de la exprimera dama. Dice Ernesto Cedeño que fue a la Asamblea y buscó las actas de la Constitución del 72 y no encontró impedimentos.

LA VICE II

Esto fue lo que escribió: “Me dieron como 12 tomos y no encontré un impedimento de un consorte para que pueda ser vicepresidente de su pareja, que tenga la condición de no presidente activo. No les voy a mentir a mis amigos...”.

INCONGRUENCIAS

Por los lados del TE buscaban cómo anular la candidatura de la exprimera dama y los opositores no dicen ni pío. Ahora que se activa la comisión de Credenciales para ver los casitos de los magistrados, los mismos opositores salen advirtiendo tramoyas. ¡Mejeto!

INCONGRUENCIAS II

Por los lados de la Asamblea sigue en discusión el proyecto de reformas del Código Electoral. Los diputados perredistas dicen que es para frenar lo que hace el TE. Los opositores alegan que el PRD quiere favorecerse a sí mismo, pero en esto Juan Diego se aparta. Juan Diego reconoce que los Mosqueteros están legislando por decreto. ¡Mi madre!

VIRAJE

Dicen que el que dio un viraje de 180 grados es el economista Ernesto Bazán. Como se unió a las filas de Otro Camino, el hombre ahora es un economista opositor. ¡Mi madre!

MORIR DE VIEJO

Hace 15 o 20 años si alguien moría a los 60 años se decía que de viejo... Hoy se dice que muere joven, y es verdad. El censo 2023 promedió la esperanza de vida de los panameños en 79,23 años y para 2030 se estima que será de 80,46 años. ¡Ajoooo!

LO QUE DICE

La firma del Acuerdo Climático de París (2015) suponía una nueva era en que los bancos aportarían su grano de arena. El insigne banco alemán Deutsche Bank, conocido por sus tramas de evasión fiscal, establece en su sitio web: “Como institución financiera líder a nivel mundial, reconocemos el papel que debemos desempeñar en la configuración de la transición global hacia una economía sostenible y respetuosa con el clima”.

LO QUE HACE

De acuerdo con una investigación realizada por los diarios más importantes de Europa (Le Monde, The Guardian, entre otros), Deutsche Bank fue el líder en financiamiento de petróleo y sus derivados desde la firma del Acuerdo Climático de París: 423 mil millones de euros en financiamiento. ¿Se atreverá el Gafi, la OCDE y la UE a poner a Alemania en una lista negra de no cooperantes con el cambio climático?

INFLUENZA

La última semana se registraron seis muertes por la influenza, elevando a 50 el número de fallecidos por este virus. En guerra avisada no muere soldado..., así que a cuidarse.

EL DEDO

Al que señalan directo con el dedo es a un tal Ian Eugene, como la mano peluda que quiere empujar de su forro que la exprimera dama no corra como vice del Loco. ¡Santo cielo!

DEBATE

Melitón lanzó una propuesta a todos los candidatos a la Presidencia, a un debate, sin miedo, sobre el futuro del Seguro Social. “Yo me apunto desde ya. Quedo pendiente de las confirmaciones”. ¡Ajoooo!