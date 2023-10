La llorona del 6 de octubre de 2023

LO APUNTAN

Dice que a Lalo es a quien apuntan con el dedo de querer impedir la candidatura de la exprimera dama Marta de Martinelli, y además de meter el cují de la reglamentación que quiere que salgan residuos al por mayor.

RESIDUOS

Que lo del decreto de Lalo es que los residuos fueran los más y favorecer a una determinada alianza. La cosa fue que los del PRD lo campanearon rápido y le metieron un proyecto de ley sobre el mismo tema, y Juan Diego no comió cuento y también dijo que los Mosqueteros del TE están legislando por decreto. ¡Ataja!

INCOMODIDAD

Me cuentan que hay algo de incomodidad en algunos partidos políticos por la designación de un abogado como parte de la Junta Nacional de Escrutinio para las elecciones de 2024.

INCOMODIDAD II

Los que objetan esta designación señalan que el jurista ha sostenido reuniones con un candidato presidencial envuelto en casos judiciales; dice que pedirán un cambio de ficha al Tribunal Electoral.

¿CHIFEO?

Los rumores sobre una candidatura alcaldicia para el niño Tesla con la tía Mayín están cada vez más fuertes, aunque se supone que Chello se inscribirá este sábado en el partido de Martinelli, precisamente, para ir por la silla en el edificio Hatillo.

CONVOCATORIA

La convocatoria para quienes aspiran a representar a los usuarios del transporte público no incluye a la provincia de Panamá. Tampoco se hará una selección basada en capacidades, sino que se hará un sorteo entre los postulados. La designación es por dos años.

MOLESTOS

Los fanáticos panameños de Carolina Giraldo Navarro están molestos porque la artista colombiana no incluyó a nuestro país en su gira internacional. Algunos que saben de música dicen que el soslayo muestra lo agradecida que es la cantante con sus seguidores.

CIENCIA

Dice que una investigación determinó que las siestas cortas que duran solo entre 20 y 30 minutos, favorecen la memoria e incrementan en las personas su productividad y creatividad. Eso sí, no se pase de ese tiempo, porque le ocurre lo contrario. Se vuelve perezoso y holgazán.

CORRE QUE ME QUEMO

Siguiendo con la investigación de The Guardian y Le Monde, sobre la industria bancaria europea y el Acuerdo de París sobre el cambio climático, no faltaban los holandeses. Tanto ABN Amor como ING Bank, dos bancos estandarte de Países Bajos advierten que no invierten en compañías que exploren petróleo en el Ártico. Sin embargo, ambos bancos financiaron a la empresa Aker BP cuyo objetivo comercial es explorar en el Ártico.

BUSES

Tres modernos autobuses han llegado a la Universidad Autónoma de Chiriquí. Uno estará a disposición de la Facultad de Comunicación Social y podrá ser compartido también con la Facultad de Arquitectura, brindando servicio de transporte a los tres estamentos universitarios para el traslado a giras académicas, proyectos y visitas, que aportarán a su crecimiento y preparación profesional.

SOLO EN PRIMARIAS

Las cifras oficiales de lo que gastaron los candidatos por la libre postulación y de los partidos políticos dice que fue de 16,2 melones. Vamos a ver cómo será el gasto ahora en la grande. ¡Ajoooo!