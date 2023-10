La llorona del 8 de octubre de 2023

LA INVITACIÓN

Dice Nito que recibió una invitación por parte de Biden para una reunión con él. La vaina es que es el 3 de noviembre y que él le mandó a decir que como esa es la fecha de independencia de Panamá, se queda en Panamá. ¡Ataja!

LA INVITACIÓN II

Eso sí, le mandó a decir que le dé una reunión donde estén frente a frente, para hablar personalmente sobre el tema migratorio, porque necesita que las propuestas que se hablen sobre este tema, que sean aterrizadas, que se cumplan. ¡Ajoooo!

NADA DE NADA

A propósito, Nito no ha sido invitado a la Casa Blanca a hablar con Biden. Acá si ha venido hasta el gato y a cada rato, pero no han invitado a Nito. De hecho, Biden sí recibió a Chaves, el presidente tico que tomó posesión no hace mucho y que este fin de semana estuvo recorriendo Darién con Nito.

DENGUE

El dengue está al acecho y, de acuerdo con el Minsa, las regiones con el mayor número de casos de dengue son Bocas del Toro con 2,366, Colón 1,946, Panamá Metro 1,103, Panamá Oeste 673 y Panamá Norte 592 casos. Hay 8250 casos acumulados.

TERRIBLE

Una menor de cinco años de edad fue la que se llevó al peor parte en el enfrentamiento entre bandas rivales en Curundu. La niña murió, tras recibir dos disparos. Hay un menor detenido, pero dicen los que saben que aquí hay adultos involucrados.

EL INFORME

Un informe de Follow the Money de 5 de octubre, escrito por Wasima Kahn, nos recuerda que lo que Tax Justice Network llamó el “Axis de la Elusión Fiscal” está compuesto por Países Bajos, Reino Unido, Luxemburgo y Suiza. A Estos 4 países europeos se les atribuye el 57% de las pérdidas fiscales alrededor del mundo. Pero la OCDE y la UE, cuidando los intereses de sus miembros, prefieren atacar a Panamá.

ABUSADORES DESCONTROLADOS

Así como hay conductores irresponsables, sin Dios ni ley, también hay agentes de tránsito que abusan con soberbia, irrespetando y boleteando sin fundamento a los conductores. Deberían asistir a tratamiento sicológico y de relaciones humanas. ¡Ponchis a otro nivel!

PONCHERA

Ahora que hablamos de poncheras, el TE ordenó el retiro de información de Foco, Claramente y las redes de Álvaro Alvarado, porque los abogados del Loco denunciaron que los estaban atacando con campañas sucias. Dice Álvaro que él no hace eso.

SE SUMARON

Los que se inscribieron ayer fueron Franz Wever y Chello Gálvez en el partido del Loco. Chello, además llevó una gran cantidad de sus seguidores para que se inscribieran con él en el partido Realizando Metas. ¡Ajooo!

EN GUERRA

Lo hemos advertido hace tiempo, el mundo está en guerra. Ya explotó ora área fue de Ucrania y Rusia. Se trata de Israel y Palestina, específicamente la franja de Gaza. Súmele el lío migratorio no solo en Panamá, sino en todo Europa.

PARA LA CASA

A la que mandaron pa' la casa fue a la ex defensora del Pueblo Patria Portugal, a quien le dieron casa por cárcel, luego de permanecer enchirolada varias semanas. ¡Ajooo!