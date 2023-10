La llorona del 21 de octubre de 2023

TRES, DOS, UNO

Ayer se aprobó el contrato minero. Solo falta la sanción de Nito y dice que de una le cae un billetón al Seguro. Más de uno anda con urticaria. ¡Cara...mbola!

DE LA RED

Papadimitriu: “La mina llevan años explorando, haciendo estudios de suelo, estudio ambiental, para después tomar la decisión financiera... La empresa hace una inversión multimillonaria, contrata a miles de panameños y ahora le queremos decir ¿Lárgate? ¿Por qué no se opusieron, los que hoy se oponen, cuando la empresa estuvo en la etapa de exploración? No sean tan oportunistas e hipócritas”.

SECUESTRADO

Me comentan que hay un lío de los mil demonios con los accionistas minoritarios del supermercado que condenaron por 4 melones, porque ahora no solo es el fallo en contra, sino que lo secuestraron. ¡Por frescos, dicen!

PARA ACLARAR

Ayer en un tuit de 'La Decana' se publicó por error que al diputado Bernardino González lo expulsaron de la ñamura y entre las causales estaba “por el delito contra el pudor y la libertad sexual”. Un grave error que se le atribuyó al diputado, cuando sí es la causal de expulsión, pero de otro exmiembro de ese partido. ¡Mil disculpas!

POROTAZO

EL TE recibió un premio de la Asociación Latinoamericana de Relaciones Públicas por contar con la mejor comunicación a nivel estratégico. Felicitaciones al equipo Dircom por este reconocimiento a su labor diaria, sobre todo por ser un puente 24/7 con los medios.

CONSULTA

Dice que el 18 de septiembre de 2023, 4:00 p.m., se convocó a la consulta ciudadana para el Plan de Ordenamiento Territorial de Boquete, en la feria de Boquete. Acudió mucha gente, pero a la media hora se suspendió, porque se fue la luz. La presidente del Concejo de Boquete, la representante de Palmira, propuso volver a hacer la consulta en unos tres meses para darle espacio a todos los del distrito.

CONSULTA II

Dice alguien que ahora se convoca de apuro la consulta ciudadana para el 23 de octubre. Dicen que hay muchos intereses relacionados con bienes inmuebles y desarrollos urbanísticos, y con esta convocatoria están muchas interrogantes de todos los sectores que viven en el distrito. ¡Ay padre!

LA INVESTIGACIÓN

Una investigación publicada por OCCRP, del 20 de octubre de 2023, escrita por Zack Kopplin, detalla cómo las empresas están haciendo negocios con Irán y evadiendo las sanciones impuestas por la banca y gobierno gringo. Que La Liga española utilizó una compañía pantalla de Hong Kong para recibir los pagos de MTN Irancell y el que la abrió fue un iraní que compró un pasaporte de la isla Dominica. ¡Joder, tío!

AUTOS POR CARRETAS

Me contaron que en el desfile del 10 de noviembre en San Miguelito no participarán las tradicionales carretas. El paseo será en autos pick up y 4x4, adornados con temas folclóricos. La Asociación de Santeños dice que no hay billete para alquilar las carretas.

ABANDERADOS

La futbolista Marta Cox y el sociólogo Gerardo Maloney serán los abanderados del 3 y 4 de noviembre, fechas en las que Panamá celebra su separación de Colombia y el Día de los Símbolos de la Nación. Una designación acertada.

BUENA IDEA

Llevar a Roberto Durán como parte de la delegación de Panamá en los Juegos Panamericanos que se celebran en Chile fue una de las mejores ideas. Durán es un ídolo dentro y fuera del país, símbolo de nuestra panameñidad. ¡Buena esa, Cholo!