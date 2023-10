La llorona del 27 de octubre de 2023

LA VICE

Me dicen que Rosario Turner, exministra de Salud, será la vice del Muñeco que Pasea. Que la vaina la anunciarán de un momento a otro.

A LA EXPECTATIVA

En medio de la ponchera en las calles, hoy el Gafi debe decirnos si nos saca o nos mantiene en su lista discriminatoria. Hay expectativa. ¡Cara...mbola!

LA REUNIÓN

Dice que el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, se reunió con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, máximo dirigente de este foro internacional. ¿Y nos van a sacar de sus listas?

LOS SOCIOS

Resulta que las empresas gringas son las que tienen mayoría de las acciones en la Minera Panamá. La vaina es cómo va a fallar la Tremenda Corte. ¡Santo!

EL LLAMADO

La Gran Cámara llama a un alto a las manifestaciones violentas y le pide al GobierNito que garantice el libre tránsito, que proteja los negocios, la educación y el servicio de salud de la población.

EL LLAMADO II

La Gran Cámara también pide la inmediata moratoria de nuevas concesiones mineras y que se debata un nuevo código minero y se cree un ente con capacidad real de supervisión de las concesiones minera.

CEBOLLEROS

El ministro del Mida, Augusto Valderrama, y el director general del IMA, Carlo Rognoni Arias, se reunirán hoy en la ciudad de Natá, con las cuatro cooperativas de cebolleros de esa región coclesana. Se tratarán varios temas, entre ellos las fechas de pago.

PASO FIRME

Y mientras los vándalos hacían de las suyas en varios puntos de la ciudad capital, en el Rommel la Selección de Fútbol Femenina de Panamá vencía 2-1 a su similar de Jamaica, en partido válido por la tercera fecha del grupo B de la Liga A del clasificatorio de Concacaf a la W Copa Oro 2024. ¡Aplausos!

COMENTARIOS

Un rabiblanco prominero comentó en un almuerzo político que así como el antiguo Club Unión pasó a ser el Club de Clases y Tropas, en un futuro el actual puede ser de los Sin Lucha no hay Victoria, si no defienden lo que tienen hoy, y será un alto precio que pagará la yeyesada. ¡Mi madre!

PREPARÁNDOSE

Me cuentan que José Raúl está haciendo calistenia para asumir la candidatura presidencial, si el Loco no puede correr por la vaina de New Business.

ALEGRÍA

En medio de tanto conflicto en nuestro país, Atheyna Bylon les dio una gran alegría a los panameños, asegurando la medalla de plata en los Juegos Panamericanos que se celebran en Chile. Un gran premio para ella y para el deporte panameño. Hoy pelea por la medalla de oro ante Thibeault, de Canadá.

ALEGRÍA II

También nos dejó con una sonrisa en los labios el pugilista Eduardo Beckford, quien aseguró la medalla de bronce panamericana en la categoría de los 71 kilos. ¡Buen trabajo de nuestro boxeo!

EL LIBRO

El profe Miguel Antonio sacó a la venta su nuevo libro: “Cápsulas constitucionales”. Está a la venta ahora que está la ponchera del contrato minero.