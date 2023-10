La llorona del 30 de octubre de 2023

LISTO Y AL ATAQUE

El Muñeco anunció lo que dijimos en este diario, que su vice sería la doctora Rosario Turner. Dice la doctora que este será el reto de su vida… ¡Ajoooo!

POR LA ALCALDÍA

El Partido del Picanto anunció que Mayer Mizrachi será el candidato a alcalde por el distrito capital. La vaina ahora sí se pone buena y Tanquesito empieza a echarse fresco. ¡Ataja!

PICAZÓN

Al que le empezó una picazón con la postulación de Mayer es a Edison Broce, porque dice que Mayer le ofreció apoyo a su candidatura. Que ahora lo que hace es dividir. ¡Santo cielo!

CURIOSIDADES

Lo más curioso del Picanto es que una vez fue el más ferviente opositor de Omar Torrijos, pero hoy su hijo es su candidato presidencial. ¡Cara...mbola!

NO ES SOLO MINERÍA

La Gran Cámara parece que empieza a ver el panorama completo y dijo ayer en su catilinaria dominical que el cabreo nacional va más allá de la minería. ¡Mi madre!

CONSTITUYENTE

El Loco se mandó ayer un mensaje por X que lo que recomienda para Panamá es una Constituyente Originaria. ¡Jesús alaba'o!

NO QUIEREN DESFILES

Ya son muchas voces de padres de familia y directores de escuelas decidiendo no participar en los desfiles patrios ante la situación que se vive en el país. Ya lo han presentado formalmente ante el MEDUCA.

EL INFORME

El informe del Observatorio Fiscal de la UE, que dirige el zurdo galo Gabriel Zucman, una organización creada y mantenida por la propia UE, en su más reciente reporte califica por primera vez a Irlanda como un paraíso fiscal. Dice que la tasa efectiva de impuestos sobre la renta que pagan las empresas multinacionales en Irlanda es 7 por ciento (2020).

EL INFORME II

Ahora que salió el estudio del Observatorio determinó, un abogado dice que va a esperar con ansias a ver ¿qué dirá la OCDE y la propia UE para no poner en sus listitas a los irlandeses?

MONGO Y MONGO

Parece que en el partido Panameñista se ha salido el cobre en sus más conspicuos miembros. Que dos se agarraron a mongo limpio y uno noqueó al otro de una sola galletada.

MONGO Y MONGO II

Pero la vaina no queda así. Por el Sindicato de Periodistas dice que un ex con el hoy jefe, están que cortan clavos. Que el ex jefe quería agarrar a mongo al actual. ¡Santa Bárbara bendita!

TIERRAS RARAS

Dice el colega Octavio Cogley que lo que se pelean aquí son las tierras raras. Que tierras raras es el nombre común del grupo de los lantánidos (lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, holmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio).

TIERRAS RARAS II

Las tierras raras se usan para fabricar los poderosos imanes que necesitan las turbinas eólicas. También son importantes en el sector de la defensa, donde las tierras raras permiten desarrollar capacidades militares y sistemas de combate más eficaces, ágiles e inteligentes. ¡Cara...mbola!