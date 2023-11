La llorona del 5 de noviembre de 2023

EL CANDIDATO

Dice que Saúl hasta que se frota las manos con la postulación que le hizo Maribel para el Parlacen. El hombre quiere ser diputado, sí o sí. ¡Ataja!

BANCADA BERRACA

Comenta alguien que si Saúl logra colarse y formar parte de la bancada panameña en el Parlacen, lo acompañarán Benicio, Varela, los dos hijos del Loco y Nito, entre otros. ¡Santa Bárbara bendita!

PATACÓN

Dice alguien que está bien que los jóvenes se manifiesten en la Cinta Costera, pero que así como exigen sus vainas, que no sean tan cochinos de dejar tanta porquería en la calle. Todos los días las hormiguitas tienen que barrer toneladas de basura de estos cochinos. ¡Así tampoco!

POR EL GOBIERNO

Ya Saúl quedó retratado de lo que busca con los cierres de calle. Dijo en una entrevista por Veraguas, que lo que quiere es llegar al Gobierno. ¡Mejeto!

REACCIONANDO

Ahora con lo que dijo Saúl, la gente empieza a despertar de la borrachera de las protestas y se empiezan a dar cuenta de que estaban haciendo pacto con el diablo. ¡Santo cielo!

MIGRANTES

Dicen las autoridades que en lo que va del año han cruzado el tapón del Darién casi 460 mil migrantes. Que solo el mes de octubre la cifra llegó a 50 mil. ¡Mi madre!

SICARIATO

Y mientras los enfrentamientos en las calles continúan, los sicarios cumplen sus encargos. Por de Villa del Caribe, en Cristóbal, provincia de Colón, se llevaron por los cachos al tal Carlitos, de 35 años, a quien le metieron 10 tiros. ¡Cara...mbola!

USANDO LA CABEZA

El Chino Lau se las ingenió. Logró un corredor aéreo y llevó medicamentos a pacientes de Chiriquí y Bocas, porque dice que para el Seguro Social los pacientes son primero. ¡Ajoooo!

DE LA MANO

Me aseguran que hay un político de alto vuelo, que camina de la mano con Saúl y que parte de esta ponchera va bien coordinada, porque está que no sabe qué hacer, por unas vainas que le han salido. ¡Ataja!

SE LE REBELARON

Por otro lado, los del Suntracs ahora no sabe qué hacer con unos ngabes que se rebelaron. Que no se mueven de sus cierres y dice que no transan con nadie. Que mueren en su lucha.

DE LA RED

.El Toro escribió en X: “Algunos ciudadanos desfilaron frente a mi casa de Boquete. Liderados por Blas Bloise, candidato a Alcalde de Lombana y por el panameñista “Chanelito”; gritaron falsedades contra mi. Lástima que no estaba para enfrentarlos como corresponde. Son tan cobardes que sabían que no estaba”.

LOS ARBOLITOS

Ahora circulan que los arbolitos de Navidad deben ser palos de nance, guayabo o chumico. Que nada de comprar los pinitos frondosos de Canadá. ¡Santa Bárbara bendita!